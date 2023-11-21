Мішель заявив про необхідність спільної з Україною роботи щодо розширення ЄС до 2030 року

За словами президента Євроради Шарля Мішеля за результатами його візиту в Україну, Київ та Брюссель повинні виконати кожен свою частину роботи щодо реалізації стратегії розширення ЄС до 2030 року.

Що відомо про перспективи членства України в ЄС та рішення щодо початку переговорів

Це наш обов'язок з обох сторін - підготуватися до 2030 року. Це не означає, що у 2030 році автоматично з'являться нові члени. Це означає, що до 2030 року ми повинні бути готові з обох сторін. Це означає, що ЄС має провести необхідні реформи, щоб переконатися, що ми впливові, що ми гнучкі, готові діяти і реагувати, коли це необхідно, з боку ЄС, - зазначив Мішель. Поширити

За його словами, країни-кандидати на членство мають переконати та зробити для цього усе, аби не було сумнівів у повній відповідності стандартам ЄС.

Це потрібно для ухвалення згодом фундаментальних рішень щодо прийому нових членів у ЄС.

Серед завдань, які на цей термін стоять перед самим ЄС, він виокремив, зокрема, реформу механізму ухвалення рішень у ЄС: чи мають вони ухвалюватися одноголосно, кваліфікованою більшістю тощо.

Що Мішель каже про рішення стосовно початку переговорів з Україною

Мішель зазначив, що вірить у те, що у грудні на запланованому саміті країн ЄС буде ухвалено рішення щодо початку переговорів з Україною стосовно вступу.

Я абсолютно переконаний, що нам потрібно, що ми повинні прийняти позитивне рішення, і нам потрібно переконати всі держави-члени. І це не рішення "так" чи "ні", тому що є звіт Комісії. Є певні нюанси, які нам потрібно враховувати, але я щиро сподіваюся, що ми ухвалимо позитивне рішення, подамо позитивний сигнал, - зазначив президент Євроради. Поширити

Він підкреслив, що це дуже важливе рішення для України, яке продемонструє, що ЄС є серйозним і надійним партнером Києва не лише на словах, а й на ділі. А також покаже Кремлю, що Євросоюз не заляканий і не дасть поставити під загрозу безпеку на Європейському континенті.

Однак Шарль Мішель попередив, що грудневий саміт буде складним, і не тільки через питання щодо початку переговорів з Україною, а й через необхідність перегляду бюджету ЄС на наступні 4 роки, у якому передбачено 50 млрд євро на військову допомогу Україні.

Українці можуть розраховувати на те, що я, і не тільки я, багато європейських лідерів будуть наполегливо працювати над підготовкою до цих складних дебатів у грудні, - наголосив Мішель. Поширити

Також Мішель наголосив, що за час до грудневого засідання Європейської ради Україні було б добре показати додаткові досягнення, зокрема в сфері законодавства про освіту.

Ймовірно, він мав на увазі права нацменшин.

Що відомо про гарантії безпеки Україні від ЄС

Шарль Мішель зазначив, що наразі ЄС працює над гарантіями безпеки для України.

Він пообіцяв, що в грудні буде оприлюднено першу доповідь з приводу цього питання.

Ми працюємо над гарантіями безпеки для України, і саме тому Верховному представнику Боррелю було доручено розпочати офіційні консультації з Україною і з нашими державами-членами, - підкреслив президент Євроради. Поширити

Мішель додав, що у грудні буде перша доповідь на тему, можливо, вона не буде вирішальною, але вона покаже, що вони проводять оцінку і працюють над питанням гарантій безпеки.

Також президент Європейської ради додав, що посилення військово-промислового комплексу Європи та тренування більшої кількості українських солдатів у ЄС також є гарантіями безпеки для України.