Мишель заявил о необходимости совместной с Украиной работы по расширению ЕС до 2030 года

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, по результатам его визита в Украину, Киев и Брюссель должны выполнить каждый свою часть работы по реализации стратегии расширения ЕС до 2030 года.

Что известно о перспективах членства Украины в ЕС и решениях о начале переговоров

Это наша обязанность с обеих сторон – подготовиться к 2030 году. Это не означает, что в 2030 году автоматически появятся новые члены. Это означает, что к 2030 году мы должны быть готовы с обеих сторон. Это означает, что ЕС должен провести необходимые реформы, чтобы убедиться, что мы влиятельны, что мы гибки, готовы действовать и реагировать, когда это необходимо со стороны ЕС, - отметил Мишель. Поделиться

По его словам, страны-кандидаты на членство должны убедить и сделать для этого все, чтобы не было сомнений в полном соответствии стандартам ЕС.

Это необходимо для принятия впоследствии фундаментальных решений по приему новых членов в ЕС.

Среди задач, которые на этот срок стоят перед самим ЕС, он выделил, в частности, реформу механизма принятия решений в ЕС: должны ли они приниматься единогласно, квалифицированным большинством и т.п.

Что Мишель говорит о решении о начале переговоров с Украиной

Мишель отметил, что верит в то, что в декабре на запланированном саммите стран ЕС будет принято решение о начале переговоров с Украиной о вступлении.

Я абсолютно убежден, что нам нужно, что мы должны принять положительное решение и нам нужно убедить все государства-члены. И это не решение "да" или "нет", потому что есть отчет Комиссии. Есть определенные нюансы, которые нам нужно учитывать, но я искренне надеюсь, что мы примем положительное решение, подадим положительный сигнал, – отметил президент Евросовета. Поделиться

Он подчеркнул, что это очень важное решение для Украины, которое продемонстрирует, что ЕС является серьезным и надежным партнером Киева не только на словах, но и на деле. А также покажет Кремлю, что Евросоюз не запуган и не позволит поставить под угрозу безопасность на Европейском континенте.

Однако Шарль Мишель предупредил, что декабрьский саммит будет сложным, и не только из-за вопроса о начале переговоров с Украиной, но и из-за необходимости пересмотра бюджета ЕС на следующие 4 года, в котором предусмотрено 50 млрд евро на военную помощь Украине.

Украинцы могут рассчитывать на то, что я, и не только я, многие европейские лидеры будут упорно работать над подготовкой к этим сложным дебатам в декабре, - подчеркнул Мишель. Поделиться

Также Мишель подчеркнул, что за время до декабрьского заседания Европейского совета Украине было бы хорошо показать дополнительные достижения, в частности, в сфере законодательства об образовании.

Вероятно, он имел в виду права нацменьшинств.

Что известно о гарантиях безопасности Украины от ЕС

Шарль Мишель отметил, что в настоящее время ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины.

Он пообещал, что в декабре будет обнародован первый доклад по этому вопросу.

Мы работаем над гарантиями безопасности для Украины, и именно поэтому Верховному представителю Боррелю было поручено начать официальные консультации с Украиной и нашими государствами-членами, - подчеркнул президент Евросовета. Поделиться

Мишель добавил, что в декабре будет первый доклад на тему, возможно, он не будет решающим, но покажет, что они проводят оценку и работают над вопросом гарантий безопасности.

Также президент Европейского совета добавил, что ужесточение военно-промышленного комплекса Европы и тренировка большего количества украинских солдат в ЕС также являются гарантиями безопасности для Украины.