Мишель заявил о необходимости совместной с Украиной работы по расширению ЕС до 2030 года

По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, по результатам его визита в Украину, Киев и Брюссель должны выполнить каждый свою часть работы по реализации стратегии расширения ЕС до 2030 года.
Что известно о перспективах членства Украины в ЕС и решениях о начале переговоров
По его словам, страны-кандидаты на членство должны убедить и сделать для этого все, чтобы не было сомнений в полном соответствии стандартам ЕС.
Это необходимо для принятия впоследствии фундаментальных решений по приему новых членов в ЕС.
Среди задач, которые на этот срок стоят перед самим ЕС, он выделил, в частности, реформу механизма принятия решений в ЕС: должны ли они приниматься единогласно, квалифицированным большинством и т.п.
Что Мишель говорит о решении о начале переговоров с Украиной
Мишель отметил, что верит в то, что в декабре на запланированном саммите стран ЕС будет принято решение о начале переговоров с Украиной о вступлении.
Он подчеркнул, что это очень важное решение для Украины, которое продемонстрирует, что ЕС является серьезным и надежным партнером Киева не только на словах, но и на деле. А также покажет Кремлю, что Евросоюз не запуган и не позволит поставить под угрозу безопасность на Европейском континенте.
Однако Шарль Мишель предупредил, что декабрьский саммит будет сложным, и не только из-за вопроса о начале переговоров с Украиной, но и из-за необходимости пересмотра бюджета ЕС на следующие 4 года, в котором предусмотрено 50 млрд евро на военную помощь Украине.
Также Мишель подчеркнул, что за время до декабрьского заседания Европейского совета Украине было бы хорошо показать дополнительные достижения, в частности, в сфере законодательства об образовании.
Вероятно, он имел в виду права нацменьшинств.
Что известно о гарантиях безопасности Украины от ЕС
Шарль Мишель отметил, что в настоящее время ЕС работает над гарантиями безопасности для Украины.
Он пообещал, что в декабре будет обнародован первый доклад по этому вопросу.
Мишель добавил, что в декабре будет первый доклад на тему, возможно, он не будет решающим, но покажет, что они проводят оценку и работают над вопросом гарантий безопасности.
Также президент Европейского совета добавил, что ужесточение военно-промышленного комплекса Европы и тренировка большего количества украинских солдат в ЕС также являются гарантиями безопасности для Украины.