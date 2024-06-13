Між ЗСУ та армією РФ відбулося 71 боєзіткнення за добу

Оперативна інформація станом на 16.00 13.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії військ противника. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 71.

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Глибокого та західніше Тихого. На даний час триває боєзіткнення поблизу Вовчанська. Разом з тим, російські терористи продовжують руйнувати українські села та міста авіаударами зі своєї території. Пообіді з району Бєлгорода (рф) агресор завдав п’ять ударів із використанням дев’яти КАБів по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.

На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника. Ще стільки ж боєзіткнень тривають. В районі Петропавлівки ворожа авіація завдала удару одинадцятьма НАРами, ще сімома некерованими авіаційними ракетами агресор вдарив по Табаївці.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили три штурмові дії окупантів. Бої тривають поблизу Греківки та Невського.

Шість ворожих спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі на Краматорському напрямку. Дві атаки ще продовжуються поблизу Нового та Андріївки.