Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. По всій лінії фронту українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат.
Головні тези:
- На фронті між ЗСУ та армією РФ відбулося 71 боєзіткнення за добу, з підвищеною активністю російських окупантів на Покровському напрямку.
- Згідно з оперативною інформацією, українські захисники успішно стримують наступальні дії військ противника, наносячи їм втрати.
- Втрати армії РФ за добу включають у себе знищення 980 загарбників та велику кількість техніки, серед якої танки, броньовані машини, артилерія та літаки.
- На різних напрямках українські воїни відбили численні атаки російських загарбників, продовжуючи ефективно захищати свої позиції.
- Описана ситуація на фронті свідчить про напружену обстановку та постійну готовність українських захисників відстоювати свою країну від агресії РФ.
Що відомо про поточну ситуацію на фронті
Оперативна інформація станом на 16.00 13.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії військ противника. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 71.
На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Глибокого та західніше Тихого. На даний час триває боєзіткнення поблизу Вовчанська. Разом з тим, російські терористи продовжують руйнувати українські села та міста авіаударами зі своєї території. Пообіді з району Бєлгорода (рф) агресор завдав п’ять ударів із використанням дев’яти КАБів по Вовчанську, також вісьмома НАРами ворог вдарив по Вовчанських Хуторах.
На Куп’янському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника. Ще стільки ж боєзіткнень тривають. В районі Петропавлівки ворожа авіація завдала удару одинадцятьма НАРами, ще сімома некерованими авіаційними ракетами агресор вдарив по Табаївці.
На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили три штурмові дії окупантів. Бої тривають поблизу Греківки та Невського.
Шість ворожих спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі на Краматорському напрямку. Дві атаки ще продовжуються поблизу Нового та Андріївки.
На Покровському напрямку зараз найгарячіше. З початку доби окупанти здійснили вже 26 атакувальних дій на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої, Євгенівки, Новопокровського, Межового та Невельського. Активно працює ворожа авіація. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 ворожих штурмів, 10 боєзіткнень — ще продовжуються.
Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 16. Наші захисники успішно відбили 10 штурмових дій російських загарбників. Ще шість бойових зіткнень тривають.
На Времівському напрямку активізувалася ворожа авіація. Удару сімома НАРами зазнало Старомайорське, по Сторожовому, Великій Новосілці та Богоявленці окупанти били КАБами.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу 12 червня знищили 980 російських загарбників, а з техніки:
танків — 7928 (+17) од;
бойових броньованих машин — 15 208 (+21) од.;
артилерійських систем — 13 770 (+34) од.;
РСЗВ — 1099 од.;
засоби ППО — 846 (+2) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 075 (+33) од.;
крилатих ракет — 2285 (+5) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 794 (+58) од.;
спеціальної техніки — 2294 (+4) од.
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