Между ВСУ и армией РФ произошло 71 боестолкновение за сутки

Горячее всего сейчас на Покровском направлении. По всей линии фронта украинские защитники мешают попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери.
Главные тезисы
- На фронте между ВСУ и армией РФ за сутки произошло 71 боестолкновение, с наибольшей активностью на Покровском направлении.
- Украинские защитники успешно сдерживают наступательные действия войск противника и наносят им значительные потери.
- Армия РФ потеряла 980 захватчиков и множество техники, включая танки, бронированные машины, артиллерию и самолеты.
- Бои продолжаются на разных направлениях, с украинскими воинами успешно отражающими атаки российских захватчиков.
- Обстановка на фронте свидетельствует о постоянной готовности украинских защитников отстаивать страну от агрессии РФ.
Что известно о текущей ситуации на фронте
Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия войск противника. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 71.
На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Глубокого и западнее Тихого. В настоящее время продолжается боестолкновение близ Волчанска. Вместе с тем российские террористы продолжают разрушать украинские села и города авиаударами со своей территории. После обеда из района Белгорода (рф) агрессор нанес пять ударов с использованием девяти КАБов по Волчанску, также восемью НАРами враг ударил по Волчанским Хуторам.
На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки противника. Еще столько же боестолкновений продолжаются. В районе Петропавловки вражеская авиация нанесла удар одиннадцатью НАРами, еще семь неуправляемых авиационных ракет агрессор ударил по Табаевке.
На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили три штурмовых действия оккупантов. Бои продолжаются вблизи Грековки и Невского.
Шесть вражеских попыток потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу на Краматорском направлении. Две атаки еще продолжаются вблизи Нового и Андреевки.
На Покровском направлении сейчас жарче. С начала суток оккупанты совершили уже 26 атакующих действий на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой, Евгеньевки, Новопокровского, Межового и Невельского. Активно работает вражеская авиация. Силы обороны сдерживают давление и отразили 16 вражеских штурмов, 10 боеприкосновений — еще продолжаются.
Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Прасковьевки. Общее количество атак здесь возросло до 16. Наши защитники успешно отразили 10 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боевых столкновений продолжаются.
На Времивском направлении активизировалась вражеская авиация. Удар семью НАРами потерпело Старомайорское, по Сторожеву, Великой Новоселке и Богоявленце оккупанты били КАБами.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки 12 июня уничтожили 980 российских захватчиков, а по технике:
танков - 7928 (+17) ед;
боевых бронированных машин - 15 208 (+21) ед;
артиллерийских систем - 13 770 (+34) ед;
РСЗО - 1099 ед.;
средства ПВО - 846 (+2) ед;
самолетов - 359 ед.;
вертолетов - 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 075 (+33) ед;
крылатых ракет - 2285 (+5) ед;
кораблей/катеров - 28 ед.;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 18 794 (+58) ед;
специальной техники - 2294 (+4) ед.
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