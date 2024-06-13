Между ВСУ и армией РФ произошло 71 боестолкновение за сутки

Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия войск противника. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 71.

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Глубокого и западнее Тихого. В настоящее время продолжается боестолкновение близ Волчанска. Вместе с тем российские террористы продолжают разрушать украинские села и города авиаударами со своей территории. После обеда из района Белгорода (рф) агрессор нанес пять ударов с использованием девяти КАБов по Волчанску, также восемью НАРами враг ударил по Волчанским Хуторам.

На Купянском направлении наши защитники отразили две атаки противника. Еще столько же боестолкновений продолжаются. В районе Петропавловки вражеская авиация нанесла удар одиннадцатью НАРами, еще семь неуправляемых авиационных ракет агрессор ударил по Табаевке.

На Лиманском направлении украинские воины успешно отразили три штурмовых действия оккупантов. Бои продолжаются вблизи Грековки и Невского.

Шесть вражеских попыток потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу на Краматорском направлении. Две атаки еще продолжаются вблизи Нового и Андреевки.