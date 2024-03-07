Міжнародний легіон ГУР у річницю створення закликав добровольців вступати до своїх лав — відео

Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони України 7 березня святкує річницю створення і закликає добровольців вступати до своїх лав.
Річниця створення Міжнародного легіону
У ГУР зазначають, що в легіон воюють добровольці з більш ніж 50 країн світу. Вони після повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу українцям і стали до бою з військами Росії.
У лавах підрозділу ГУР ― досвідчені бійці, ветерани сил спецоперацій та інших військових підрозділів зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, інших країн Європи, Азії, Африки, Південної Америки.
У розвідці кажуть, що вояки Легіону брали участь в усіх гарячих точках протистояння — оборона Києва, бої на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині
Документальна стрічка про Інтернаціональний легіон
Документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" продакшену online.ua було створено у 2023 році за сприяння ГУР МО України.
Стрічка розповідає про іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».
Герої стрічки боєць Ерік Варгас та командир взводу Міхал загинули на полі бою, воюючи у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України.
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