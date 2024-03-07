Міжнародний легіон ГУР у річницю створення закликав добровольців вступати до своїх лав — відео

Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони України 7 березня святкує річницю створення і закликає добровольців вступати до своїх лав.

Річниця створення Міжнародного легіону

У ГУР зазначають, що в легіон воюють добровольці з більш ніж 50 країн світу. Вони після повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу українцям і стали до бою з військами Росії.

У лавах підрозділу ГУР ― досвідчені бійці, ветерани сил спецоперацій та інших військових підрозділів зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, інших країн Європи, Азії, Африки, Південної Америки.

У розвідці кажуть, що вояки Легіону брали участь в усіх гарячих точках протистояння — оборона Києва, бої на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині

Вітаємо побратимів з річницею! Зміцнюємо бойове братерство, продовжуємо битву заради перемоги добра над злом! Слава воїнам Легіону! Слава Україні” Поширити

Документальна стрічка про Інтернаціональний легіон

Документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" продакшену online.ua було створено у 2023 році за сприяння ГУР МО України.

Стрічка розповідає про іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».