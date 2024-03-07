Международный легион ГУР в годовщину создания призвал добровольцев вступать в свои ряды — видео

Международный легион Главного управления разведки Минобороны Украины 7 марта отмечает годовщину создания и призывает добровольцев вступать в свои ряды.

Годовщина создания Международного легиона

В ГУР отмечают, что в легион воюют добровольцы из более чем 50 стран мира. Они после полномасштабного вторжения пришли на помощь украинцам и приступили к бою с войсками России.

В рядах подразделения ГУР – опытные бойцы, ветераны сил спецопераций и других военных подразделений из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.

В разведке говорят, что воины Легиона принимали участие во всех горячих точках противостояния — оборона Киева, бои в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожье, Донбассе.

Поздравляем собратьев с годовщиной! Укрепляем боевое братство, продолжаем битву ради победы добра над злом! Слава воинам Легиона! Слава Украине" Поделиться

Документальная лента о Интернациональном легионе

Документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ" продакшен online.ua был создан в 2023 году при содействии ГУР МО Украины.

Лента рассказывает об иностранцах, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ еще с начала полномасштабного вторжения России.

Иностранные легионеры дают отпор московской армии вместе с военнослужащими ВСУ. Кто эти достойные люди? Какова их мотивация? Как они воюют и что ощущают? Обо всем этом в фильме «Интернациональный легион. Воля без границ».