Молодіжна збірна України стартувала на Євро-2024 U-19

Юнацька збірна України U-19 (футболісти 2006 року народження) стартувала на чемпіонаті Європи 2024 матчем проти Північної Ірландії.
Головні тези:
- Збірна України U-19 стартувала на Євро-2024 матчем проти Північної Ірландії з нічийним результатом.
- У наступному турі збірна України зіграє проти Норвегії, а Північна Ірландія зустрінеться з Італією.
- На Євробаскеті U-20 збірна України здобула другу перемогу, обігравши Молдову.
Перший матч збірної України U-19 на Євро-2024 завершився нульовою нічиєю
Збірна України U-19 провела перший матч на чемпіонаті Європи 2024. Суперником стали господарі турніру Північна Ірландія. Матч завершився нульовою нічиєю і команди набрали по одному очку.
У наступному турі Україна зіграє проти Норвегії, а Північна Ірландія зустрінеться з Італією.
Чемпіонат Європи U-19. Груповий етап. Група A. 1-й тур.
Північна Ірландія U-19 – Україна U-19 — 0:0
Північна Ірландія U-19: Чарльз – Леннон, Маккалліон (Гудман, 46), Бріггс – Томпсон (Гемілтон, 90+2), Макклур, Тріккетт (Д. Догерті,64), Барр – Гленфельд, Грем (Еванс, 63), Моррісон (Е. Догерті, 76).
Україна U-19: Крапивцов – Огарков (Дрозд, 87), Михавко, Мельниченко, Гусєв – Ващенко (Обіная, 87) – Маткевич (Шевченко, 87), Цуканов, Гаджиєв, Синчук – Богданов (Тутєров, 72).
Євробаскет 2024. Збірна України обіграла Молдову
Чоловіча збірна України з баскетболу провела другий матч на Євробаскеті U-20.
Це друга перемога нашої команди на турнірі. На старті чемпіонату Європи збірна Україна обіграла Вірменію (93:60), а Молдова поступилась збірній Швеції (35:114).
Найефективнішим гравцем у складі збірної України став форвард Данііл Сипало, у якого дабл-дабл – 16 очок та 15 підбирань.
Найкращим бомбардиром став Максим Кличко, який набрав 17 очок.
Україна – Молдова – 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)