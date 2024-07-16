Молодіжна збірна України стартувала на Євро-2024 U-19
Категорія
Спорт
Дата публікації

Молодіжна збірна України стартувала на Євро-2024 U-19

U-19
Джерело:  УАФ

Юнацька збірна України U-19 (футболісти 2006 року народження) стартувала на чемпіонаті Європи 2024 матчем проти Північної Ірландії.

Головні тези:

  • Збірна України U-19 стартувала на Євро-2024 матчем проти Північної Ірландії з нічийним результатом.
  • У наступному турі збірна України зіграє проти Норвегії, а Північна Ірландія зустрінеться з Італією.
  • На Євробаскеті U-20 збірна України здобула другу перемогу, обігравши Молдову.

Перший матч збірної України U-19 на Євро-2024 завершився нульовою нічиєю

Збірна України U-19 провела перший матч на чемпіонаті Європи 2024. Суперником стали господарі турніру Північна Ірландія. Матч завершився нульовою нічиєю і команди набрали по одному очку.

У наступному турі Україна зіграє проти Норвегії, а Північна Ірландія зустрінеться з Італією.

Чемпіонат Європи U-19. Груповий етап. Група A. 1-й тур.

Північна Ірландія U-19 – Україна U-19 — 0:0

Північна Ірландія U-19: Чарльз – Леннон, Маккалліон (Гудман, 46), Бріггс – Томпсон (Гемілтон, 90+2), Макклур, Тріккетт (Д. Догерті,64), Барр – Гленфельд, Грем (Еванс, 63), Моррісон (Е. Догерті, 76).

Україна U-19: Крапивцов – Огарков (Дрозд, 87), Михавко, Мельниченко, Гусєв – Ващенко (Обіная, 87) – Маткевич (Шевченко, 87), Цуканов, Гаджиєв, Синчук – Богданов (Тутєров, 72).

Євробаскет 2024. Збірна України обіграла Молдову

Чоловіча збірна України з баскетболу провела другий матч на Євробаскеті U-20.

Це друга перемога нашої команди на турнірі. На старті чемпіонату Європи збірна Україна обіграла Вірменію (93:60), а Молдова поступилась збірній Швеції (35:114).

Найефективнішим гравцем у складі збірної України став форвард Данііл Сипало, у якого дабл-дабл – 16 очок та 15 підбирань.

Найкращим бомбардиром став Максим Кличко, який набрав 17 очок.

Україна – Молдова – 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

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