Молодежная сборная Украины стартовала на Евро-2024 U-19
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Спорт
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Молодежная сборная Украины стартовала на Евро-2024 U-19

U-19
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Источник:  УАФ

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты 2006 года рождения) стартовала на чемпионате Европы 2024 года матчем против Северной Ирландии.

Главные тезисы

  • Сборная Украины U-19 стартовала на Евро-2024 матчем против Северной Ирландии с ничейным результатом.
  • В следующем туре сборная Украины сыграет против Норвегии, а Северная Ирландия встретится с Италией.
  • На Евробаскете U-20 сборная Украины одержала вторую победу, обыграв Молдову.

Первый матч сборной Украины U-19 на Евро-2024 завершился нулевой ничьей

Сборная Украины U-19 провела первый матч на чемпионате Европы 2024 года. Соперником стали хозяева турнира Северная Ирландия. Матч завершился нулевой ничьей и команды набрали по одному очку.

В следующем туре Украина сыграет против Норвегии, а Северная Ирландия встретится с Италией.

Чемпионат Европы U-19. Групповой этап. Группа A. 1-й тур.

Северная Ирландия U-19 - Украина U-19 - 0:0

Северная Ирландия U-19: Чарльз – Леннон, Маккаллион (Гудман, 46), Бриггс – Томпсон (Гэмилтон, 90+2), Макклур, Триккетт (Д. Догерти, 64), Барр – Гленфельд, Грэм (Эванс, 63), Моррисон (Э. Догерти, 76).

Украина U-19: Крапивцов – Огарков (Дрозд, 87), Михавко, Мельниченко, Гусев – Ващенко (Обиная, 87) – Маткевич (Шевченко, 87), Цуканов, Гаджиев, Синчук – Богданов (Тутеров, 72).

Евробаскет 2024. Сборная Украины обыграла Молдову

Мужская сборная Украины по баскетболу провела второй матч на Евробаскете U-20.

Это вторая победа нашей команды на турнире. На старте чемпионата Европы сборная Украины обыграла Армению (93:60), а Молдова уступила сборной Швеции (35:114).

Самым эффективным игроком в составе сборной Украины стал форвард Даниил Сипало, у которого дабл-дабл – 16 очков и 15 подборов.

Лучшим бомбардиром стал Максим Кличко, набравший 17 очков.

Украина – Молдова – 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

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