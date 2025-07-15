Найцікавіші фільми тижня — огляди та трейлери

Літо триває, а на великі екрани виходить дедалі більше гучних кінопрем'єр. Редакція Online.UA відібрала найцікавіші з них, які вразять найвибагливіших глядачів.
Головні тези:
- “Кривавий лідер” — вражаюча історія про війну з абсолютним злом.
- “Життя Чака” — новинка для всіх фанатів Стівена Кінга.
- “Я знаю, що ви скоїли минулого літа” — трилер для тих, хто любить жахаючі історії з минулого.
Я знаю, що ви скоїли минулого літа
Фільм жахів з присмаком ностальгії — четверта частина молодіжної слешер-франшизи, яка була вкрай популярною у 1990-2000-х роках.
Що важливо розуміти, він також є римейком першого фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" (1997) і прямим продовженням другого "Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа" (1998).
Життя Чака
Цей фільм не мають права пропустити усі шанувальники творчості Стівена Кінга, адже його зняли на основі оповідання "короля жахів".
Історія розповість про звичайного чоловіка Чака Кранца, чиє ім'я раптово стає відомим на усе місто завдяки привітанню, що з'являється повсюди — на банерах, радіо, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків.
Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре — з ним загине увесь світ.
Варто звернути увагу на те, що головною зіркою фільму стане британський актор Том Гіддлстон, відомий за образом Локі у фільмах та серілах Marvel.
Кривавий лідер
Сюжет фільму здатен захопити увагу з перших хвилин.
Головний герой — агент ФБР Террі Хаск, що розпочинає розслідування вибухів, пограбувань та жорстоких вбивств.
Мину час, і він зрозуміє, що за цим ланцюгом злочинів стоїть добре організована група під назвою "The Order", яку очолює безжальний лідер-неонацист, який має намір оголосити війну уряду США.
Цей фільм — ще один привід насолодитися акторською грою Джуда Лоу.