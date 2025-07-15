Найцікавіші фільми тижня — огляди та трейлери

Літо триває, а на великі екрани виходить дедалі більше гучних кінопрем'єр. Редакція Online.UA відібрала найцікавіші з них, які вразять найвибагливіших глядачів.

Я знаю, що ви скоїли минулого літа

Фільм жахів з присмаком ностальгії — четверта частина молодіжної слешер-франшизи, яка була вкрай популярною у 1990-2000-х роках.

Що важливо розуміти, він також є римейком першого фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" (1997) і прямим продовженням другого "Я досі знаю, що ви скоїли минулого літа" (1998).

У наші дні, через рік після жахливої аварії, яку п'ятеро друзів намагалися приховати, їх раптово починає тероризувати той, хто знає про їхню страшну таємницю. Допомогти молодим людям зможуть лише ті, хто змогли пережити подібне багато років тому. Поширити

Життя Чака

Цей фільм не мають права пропустити усі шанувальники творчості Стівена Кінга, адже його зняли на основі оповідання "короля жахів".

Історія розповість про звичайного чоловіка Чака Кранца, чиє ім'я раптово стає відомим на усе місто завдяки привітанню, що з'являється повсюди — на банерах, радіо, в інтернеті, на стінах і вікнах будинків.

Ніхто не знає, хто такий Чак, але подейкують: якщо він помре — з ним загине увесь світ.

Варто звернути увагу на те, що головною зіркою фільму стане британський актор Том Гіддлстон, відомий за образом Локі у фільмах та серілах Marvel.

Кривавий лідер

Сюжет фільму здатен захопити увагу з перших хвилин.

Головний герой — агент ФБР Террі Хаск, що розпочинає розслідування вибухів, пограбувань та жорстоких вбивств.

Мину час, і він зрозуміє, що за цим ланцюгом злочинів стоїть добре організована група під назвою "The Order", яку очолює безжальний лідер-неонацист, який має намір оголосити війну уряду США.

Цей фільм — ще один привід насолодитися акторською грою Джуда Лоу.