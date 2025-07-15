Самые интересные фильмы недели — обзоры и трейлеры

Лето продолжается, а на большие экраны выходит все больше громких кинопремьер. Редакция Online.UA отобрала самые интересные из них, которые поразят самых взыскательных зрителей.

Я знаю, что вы совершили прошлым летом

Фильм ужасов с привкусом ностальгии — четвертая часть молодежной слэшер-франшизы, которая была крайне популярной в 1990-2000-х годах.

Что важно понимать, он также является римейком первого фильма "Я знаю, что вы совершили прошлым летом" (1997) и прямым продолжением второго "Я до сих пор знаю, что вы совершили прошлым летом" (1998).

В наши дни, через год после ужасной аварии, которую пять друзей пытались скрыть, их внезапно начинает терроризировать тот, кто знает об их страшной тайне. Помочь молодым людям смогут только те, кто смог пережить подобное много лет назад. Поделиться

Жизнь Чака

Этот фильм не имеют права пропустить все любители творчества Стивена Кинга, ведь его сняли на основе рассказа "короля ужасов".

История расскажет об обычном муже Чаке Кранце, чье имя внезапно становится известным на весь город благодаря появляющемуся повсюду поздравлению — на баннерах, радио, в интернете, на стенах и окнах домов.

Никто не знает, кто такой Чак, но говорят: если он умрет — с ним погибнет весь мир.

Стоит обратить внимание на то, что главной звездой фильма станет британский актер Том Гиддлстон, известный по образу Локи в фильмах и серилах Marvel.

Кровавый лидер

Сюжет фильма способен увлечь внимание с первых минут.

Главный герой — агент ФБР Терри Хаск, начинающий расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств.

Пройдет время, и он поймет, что за этой цепью преступлений стоит хорошо организованная группа под названием The Order, которую возглавляет безжалостный лидер-неонацист, который намерен объявить войну правительству США.

Этот фильм — еще один повод насладиться актерской игрой Джуда Лоу.