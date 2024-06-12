Найгучніші кінопрем'єри тижня — трейлери та огляд
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Культура
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Найгучніші кінопрем'єри тижня — трейлери та огляд

кінотеарт
Джерело:  online.ua

Найближчі 7 днів будуть справді цікавими для українських кіноманів. Online.ua обрав фільми, які дійсно варті вашої уваги.

Головні тези:

  • Фільм “Гамбіт королеви” розповідає про епоху крові та інтриг XVI століття в Англії.
  • Українська драма “Я і Фелікс” за мотивами роману Артема Чеха осмислює тему дорослішання дітей у 90-х та проблеми ветеранів.
  • Фільм жахів “Стінг. Жах ночі” розповідає про запеклу боротьбу за життя між простими смертними та пауком-монстром.
  • Не пропустіть найяскравіші кінопрем'єри тижня на оnline.ua і насолоджуйтеся захоплюючими сюжетами.

Гамбіт королеви

Якщо ви фанатієте від історичних фільмів — ця стрічка саме для вас. Події у ній розгортаються у XVI столітті в Англії за часів Тюдорів — епоху крові та інтриг.

Королева Кетрін Парр — шоста та остання дружина жорстокого англійського монарха Генриха VIII, залишається регентом Англії та наставницею майбутньої королеви Єлизавети, аж допоки з війни не повертається її чоловік-деспот, — йдеться в анонсі.

Він переслідує радикальних протестантів, однією з яких таємно є його дружина.

Я і Фелікс

Українська драма, яка нікого не залишить байдужим. Фільм зняли за мотивами напівбіографічного роману "Хто ти такий?" українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха.

У центрі захопливого сюжету — історія дорослішання хлопця Тимофія у 90-х: стосунки із батьками, друзями, першим коханням і з колишнім контррозвідником Феліксом, що пройшов війну в Афганістані.

Також автори фільму через своїх персонажів осмислюють проблему пристосування ветеранів до мирного життя та їх сприйняття суспільством.

Стінг. Жах ночі

Куди ж без класичного американського горору, який там полюбляють українські глядачі?

Фільм жахів розповідає про 12-річну бунтарку Шарлотту, яка випадково натрапляє на крихітного павучка у ветхому багатоквартирному будинку.

Дівчинка вирішує поселити є його у банці, однак той стрімко починає рости і проявляє нестримний апетит до крові.

Таємниче зникнення сусідів підштовхує Шарлотту та її родину до чіткого усвідомлення — їм доведеться боротися за своє життя, розпочавши двобій зі справжнім монстром.

Варто звернути увагу на те, що Rotten Tomatoes цей фільм жахів отримав 71% схвалення від критиків та 65% від глядачів.

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