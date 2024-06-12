Самые громкие кинопремьеры недели — трейлеры и обзор
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Самые громкие кинопремьеры недели — трейлеры и обзор

кинотеатр
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Источник:  online.ua

Ближайшие 7 дней будут действительно интересны для украинских киноманов. Online.ua выбрал фильмы, которые действительно достойны вашего внимания.

Главные тезисы

  • Фильм "Гамбит королевы" рассказывает об эпохе крови и интригах XVI века в Англии.
  • Украинская драма "Я и Феликс" по мотивам романа Артема Чеха осмысливает тему взросления детей в 90-х и проблемы ветеранов.
  • Фильм ужасов “Стинг. Ужас ночи" рассказывает об битве за жизнь между простыми смертными и пауком-монстром.
  • Не упустите самые яркие кинопремьеры недели на оnline.ua и наслаждайтесь увлекательными сюжетами.

Гамбит королевы

Если вы фанатеете от исторических фильмов — он именно для вас. События разворачиваются в XVI веке в Англии во времена Тюдоров — эпоху крови и интриг.

Королева Кэтрин Парр — шестая и последняя жена жестокого английского монарха Генриха VIII, остается регентом Англии и наставницей будущей королевы Елизаветы, пока с войны не возвращается ее муж-деспот, — сказано в анонсе.

Он преследует радикальных протестантов, одним из которых и есть его жена.

Я и Феликс

Украинская драма, которая никого не оставит безразличным. Фильм сняли по мотивам полубиографического романа "Кто ты такой?" украинского писателя и военнослужащего Артёма Чеха.

В центре увлекательного сюжета — история взросления парня Тимофея в 90-х: отношения с родителями, друзьями, первой любовью и с бывшим контрразведчиком Феликсом, прошедшим войну в Афганистане.

Также авторы фильма через своих персонажей осмысливают проблему приспособления ветеранов к мирной жизни и их восприятие обществом.

Стинг. Ужас ночи

Куда без классического американского хоррора, который так любят украинские зрители?

Фильм ужасов рассказывает о 12-летней бунтарке Шарлотте, которая случайно наталкивается на крошечного паучка в ветхом многоквартирном доме.

Девочка решает поселить его в банке, однако тот стремительно начинает расти и проявляет безудержный аппетит к крови.

Таинственное исчезновение соседей подталкивает Шарлотту и ее семью к четкому осознанию — им придется сражаться за свою жизнь, начав поединок с настоящим монстром.

Стоит обратить внимание на то, что Rotten Tomatoes этот фильм ужасов получил 71% одобрения от критиков и 65% от зрителей.

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