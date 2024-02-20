Науковці за допомогою передового телескопа Джеймс Вебб дійшли висновку, що найкращими місцями для наявності життя можуть виявитись так звані “крижані світи” на краю Сонячної системи.

Що відомо про ймовірне існування іншопланетного життя у Сонячній системі

За інформацією журналістів видання із посиланням на науковців, Карликові планети Еріда і Макемаке, що знаходяться в поясі Койпера за орбітою Нептуна, можуть мати геотермальну активність під поверхнею.

Так, за допомогою телескопа Джеймс Вебб вченим вперше вдалось виявити ізотопи метану на поверхні Еріди і Макемаке.

Це був перший випадок виявлення ізотопів метану за межами Нептуна.

Зокрема, це наводить науковців на думку, що карликові планети можуть бути значно теплішими, ніж вважалось раніше.

Що відомо про геотермальну активність на карликових планетах

Проведені дослідження вказують на наявність геологічно нового метану на поверхні Еріс і Макемаке, який міг з’явитись там виключно внаслідок геотермальної активності.

Це говорить про те, що карликові планети можуть бути місцем кріовулканізму або навіть мати гаряче кам'яне ядро.

Можливість існування підповерхневих океанів і виявлення рідкісних ізотопологів метану в цих далеких світах кидають виклик загальноприйнятій думці про первозданний склад великих транснептунових об'єктів. Це не тільки переосмислює наше розуміння цих крижаних світів, але й підкреслює ключову роль ендогенних сил у формуванні зовнішніх тіл Сонячної системи, - зазначає професор-дослідник Флоридського космічного інституту Університету Центральної Флориди Ноемі Пінілья-Алонсо. Поширити

Це відкриття було зроблено з використанням даних, зібраних космічним телескопом Джеймса Вебба, який дозволив дослідникам виміряти склад поверхонь Еріди та Макемаке.