Ученые назвали вероятные места нахождения инопланетной жизни
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые назвали вероятные места нахождения инопланетной жизни

Эрида и Макемаке
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Ученые с помощью передового телескопа Джеймс Уэбб пришли к выводу, что лучшими местами для жизни могут оказаться так называемые "ледяные миры" на краю Солнечной системы.

Что известно о вероятном существовании инопланетной жизни в Солнечной системе

По информации журналистов издания со ссылкой на ученых, находящиеся в поясе Койпера по орбите Нептуна Карликовые планеты Эрида и Макемаке могут иметь геотермальную активность под поверхностью.

Так, с помощью телескопа Джеймса Уэбба ученым впервые удалось обнаружить изотопы метана на поверхности Эриды и Макемаке.

Это был первый случай обнаружения изотопов метана за пределами Нептуна.

В частности, это приводит ученых к мнению, что карликовые планеты могут быть значительно теплее, чем считалось ранее.

Что известно о геотермальной активности на карликовых планетах

Проведенные исследования указывают на геологически новый метан на поверхности Эрис и Макемаке, который мог появиться там исключительно вследствие геотермальной активности.

Это говорит о том, что карликовые планеты могут быть местом криовулканизма или даже обладать горячим каменным ядром.

Возможность существования подповерхностных океанов и выявление редких изотопологов метана в этих дальних мирах бросают вызов общепринятому мнению о первозданном составе крупных транснептуновых объектов. Это не только переосмысливает наше понимание этих ледяных миров, но и подчеркивает ключевую роль эндогенных сил в формировании внешних тел Солнечной системы.

Это открытие было сделано с использованием данных, собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба, позволившего исследователям измерить состав поверхностей Эриды и Макемаке.

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