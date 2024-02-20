Ученые с помощью передового телескопа Джеймс Уэбб пришли к выводу, что лучшими местами для жизни могут оказаться так называемые "ледяные миры" на краю Солнечной системы.
Что известно о вероятном существовании инопланетной жизни в Солнечной системе
По информации журналистов издания со ссылкой на ученых, находящиеся в поясе Койпера по орбите Нептуна Карликовые планеты Эрида и Макемаке могут иметь геотермальную активность под поверхностью.
Так, с помощью телескопа Джеймса Уэбба ученым впервые удалось обнаружить изотопы метана на поверхности Эриды и Макемаке.
Это был первый случай обнаружения изотопов метана за пределами Нептуна.
В частности, это приводит ученых к мнению, что карликовые планеты могут быть значительно теплее, чем считалось ранее.
Что известно о геотермальной активности на карликовых планетах
Проведенные исследования указывают на геологически новый метан на поверхности Эрис и Макемаке, который мог появиться там исключительно вследствие геотермальной активности.
Это говорит о том, что карликовые планеты могут быть местом криовулканизма или даже обладать горячим каменным ядром.
Это открытие было сделано с использованием данных, собранных космическим телескопом Джеймса Уэбба, позволившего исследователям измерить состав поверхностей Эриды и Макемаке.