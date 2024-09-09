Науковці назвали неочікувану причину збільшення появи блискавок
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці назвали неочікувану причину збільшення появи блискавок

Блискавка
Джерело:  Science Alert

Дослідники з Університету Джеймса Медісона у Вірджинії (США) дізнались, що забруднення повітря збільшує частоту появи блискавок під час гроз. 

Головні тези:

  • Забруднення повітря збільшує частоту появи блискавок під час гроз, підтверджено дослідниками з Вірджинії.
  • Частота блискавок залежить від концентрації дрібних часток у повітрі, а не лише від їхнього розміру.
  • Забруднене повітря діє як ядра хмар та збільшує грозову активність.
  • Грози в усіх місцях вивчення найчастіше відбувались у четвер, а найспокійнішим днем для гроз у Вашингтоні був понеділок.
  • Дослідники планують аналізувати вплив забрудненого повітря на активність блискавок у різних регіонах світу, щоб розкрити загальні закономірності.

Як забруднення повітря впливає на частоту появи блискавок

Зазначається, що науковці вивчили понад 500 тис випадків гроз на території Вашингтона, округу Колумбія та у Канзас-Сіті протягом 12 років.

За їхніми словами, збільшення кількості дрібних часток у повітрі пов’язане із збільшенням кількості ударів блискавок.

Велика кількість атмосферних факторів змушує дослідників продовжувати вивчати ймовірний зв’язок між концентрацією аерозолів у повітрі та частотою появи блискавок.

Забрудненість повітря впливає на частоту появи блискавок
Блискавки

Забруднення діє як ядра хмар. Воно потрапляє в хмару через висхідний потік; потім висхідний і низхідний потоки відокремлюють частинки забруднення, що розділяє електричні заряди в хмарі і призводить до більшої кількості блискавок, — пояснює географ з Єльського університету Мейс Бентлі.

Що відомо про вплив дрібних часток у повітрі на грозову активність

Дослідники, зокрема, вивчали PM2.5 — тверді частки у повітрі розмірами до 2,5 мікрометрів та PM10 — з розмірами до 10 мікрометрів.

Вони порівнювали концентрацію цих часток у повітрі із грозовою активністю.

Так, науковці з’ясували, що на частоту появи блискавок впливає не стільки розмір крихітних частинок у повітрі, скільки їхня загальна концентрація.

Між тим, більша частина часточок у повітрі провокує і більшу появу блискавок, однак в якийсь момент, коли у повітрі присутня занадто велика кількість таких часток, частота появи блискавок зменшується, ймовірно, через втрату енергії всередині шторму.

Схоже на те, що незалежно від того, куди ви їдете, забруднення в містах здатне посилювати грози та блискавки, — робить висновок Мейс Бентлі.

Окрім цього дослідники з’ясували, що грози у всіх місцях вивчення найчастіше відбувались у четвер.

Найспокійнішим днем для гроз у Вашингтоні був понеділок, а в Канзас-Сіті — п'ятниця. 

Окрім цього науковці зазначають, що у момент найбільшої кількості енергії в атмосфері вплив забрудненого повітря мав максимальний вплив на частоту появи блискавок.

Середовище буде проаналізовано на предмет відмінностей між грозами, ініційованими в містах, і грозами в більшому регіоні, щоб оцінити вплив забруднення, — зазначають автори дослідження, коментуючі власні наміри вивчити вплив забрудненого повітря на активність блискавок в інших регіонах світу.

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