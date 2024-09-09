Дослідники з Університету Джеймса Медісона у Вірджинії (США) дізнались, що забруднення повітря збільшує частоту появи блискавок під час гроз.

Як забруднення повітря впливає на частоту появи блискавок

Зазначається, що науковці вивчили понад 500 тис випадків гроз на території Вашингтона, округу Колумбія та у Канзас-Сіті протягом 12 років.

За їхніми словами, збільшення кількості дрібних часток у повітрі пов’язане із збільшенням кількості ударів блискавок.

Велика кількість атмосферних факторів змушує дослідників продовжувати вивчати ймовірний зв’язок між концентрацією аерозолів у повітрі та частотою появи блискавок.

Блискавки

Забруднення діє як ядра хмар. Воно потрапляє в хмару через висхідний потік; потім висхідний і низхідний потоки відокремлюють частинки забруднення, що розділяє електричні заряди в хмарі і призводить до більшої кількості блискавок, — пояснює географ з Єльського університету Мейс Бентлі. Поширити

Що відомо про вплив дрібних часток у повітрі на грозову активність

Дослідники, зокрема, вивчали PM2.5 — тверді частки у повітрі розмірами до 2,5 мікрометрів та PM10 — з розмірами до 10 мікрометрів.

Вони порівнювали концентрацію цих часток у повітрі із грозовою активністю.

Так, науковці з’ясували, що на частоту появи блискавок впливає не стільки розмір крихітних частинок у повітрі, скільки їхня загальна концентрація.

Між тим, більша частина часточок у повітрі провокує і більшу появу блискавок, однак в якийсь момент, коли у повітрі присутня занадто велика кількість таких часток, частота появи блискавок зменшується, ймовірно, через втрату енергії всередині шторму.

Схоже на те, що незалежно від того, куди ви їдете, забруднення в містах здатне посилювати грози та блискавки, — робить висновок Мейс Бентлі. Поширити

Окрім цього дослідники з’ясували, що грози у всіх місцях вивчення найчастіше відбувались у четвер.

Найспокійнішим днем для гроз у Вашингтоні був понеділок, а в Канзас-Сіті — п'ятниця.

Окрім цього науковці зазначають, що у момент найбільшої кількості енергії в атмосфері вплив забрудненого повітря мав максимальний вплив на частоту появи блискавок.