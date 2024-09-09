Дослідники з Університету Джеймса Медісона у Вірджинії (США) дізнались, що забруднення повітря збільшує частоту появи блискавок під час гроз.
Головні тези:
- Забруднення повітря збільшує частоту появи блискавок під час гроз, підтверджено дослідниками з Вірджинії.
- Частота блискавок залежить від концентрації дрібних часток у повітрі, а не лише від їхнього розміру.
- Забруднене повітря діє як ядра хмар та збільшує грозову активність.
- Грози в усіх місцях вивчення найчастіше відбувались у четвер, а найспокійнішим днем для гроз у Вашингтоні був понеділок.
- Дослідники планують аналізувати вплив забрудненого повітря на активність блискавок у різних регіонах світу, щоб розкрити загальні закономірності.
Як забруднення повітря впливає на частоту появи блискавок
Зазначається, що науковці вивчили понад 500 тис випадків гроз на території Вашингтона, округу Колумбія та у Канзас-Сіті протягом 12 років.
За їхніми словами, збільшення кількості дрібних часток у повітрі пов’язане із збільшенням кількості ударів блискавок.
Велика кількість атмосферних факторів змушує дослідників продовжувати вивчати ймовірний зв’язок між концентрацією аерозолів у повітрі та частотою появи блискавок.
Що відомо про вплив дрібних часток у повітрі на грозову активність
Дослідники, зокрема, вивчали PM2.5 — тверді частки у повітрі розмірами до 2,5 мікрометрів та PM10 — з розмірами до 10 мікрометрів.
Вони порівнювали концентрацію цих часток у повітрі із грозовою активністю.
Так, науковці з’ясували, що на частоту появи блискавок впливає не стільки розмір крихітних частинок у повітрі, скільки їхня загальна концентрація.
Між тим, більша частина часточок у повітрі провокує і більшу появу блискавок, однак в якийсь момент, коли у повітрі присутня занадто велика кількість таких часток, частота появи блискавок зменшується, ймовірно, через втрату енергії всередині шторму.
Окрім цього дослідники з’ясували, що грози у всіх місцях вивчення найчастіше відбувались у четвер.
Найспокійнішим днем для гроз у Вашингтоні був понеділок, а в Канзас-Сіті — п'ятниця.
Окрім цього науковці зазначають, що у момент найбільшої кількості енергії в атмосфері вплив забрудненого повітря мав максимальний вплив на частоту появи блискавок.
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