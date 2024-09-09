Ученые назвали неожиданную причину увеличения появления молний
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые назвали неожиданную причину увеличения появления молний

Молнии
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Источник:  Science Alert

Исследователи из Университета Джеймса Мэдисона в Виргинии (США) узнали, что загрязнение воздуха увеличивает частоту появления молний во время гроз.

Главные тезисы

  • Загрязнение воздуха увеличивает частоту появления молний во время гроз.
  • Мелкие частицы в воздухе действуют как ядра облаков, увеличивая грозовую активность.
  • Ученые выяснили, что общая концентрация частиц в воздухе влияет на частоту молний, не только их размер.
  • Исследования показали, что в разных регионах грозы чаще происходят в определенные дни недели.
  • Планируется дальнейшее изучение влияния загрязненного воздуха на активность молний в мире для выявления общих тенденций.

Как загрязнение воздуха влияет на частоту появления молний

Отмечается, что ученые изучили более 500 тыс. случаев гроз на территории Вашингтона, округа Колумбия и в Канзас-Сити в течение 12 лет.

По их словам, увеличение количества мелких частиц в воздухе связано с увеличением количества ударов молний.

Большое количество атмосферных факторов заставляет исследователей продолжать изучать вероятную связь между концентрацией аэрозолей в воздухе и частотой появления молний.

Загрязненность воздуха влияет на частоту появления молний
Молнии

Загрязнение действует как ядра облаков. Оно попадает в облако через восходящий поток; затем восходящий и нисходящий потоки отделяют частицы загрязнения, разделяющие электрические заряды в облаке и приводящие к большему количеству молний, — объясняет географ из Йельского университета Мейс Бентли.

Что известно о влиянии мелких частиц в воздухе на грозовую активность

Исследователи, в частности, изучали PM2.5 — твердые частицы в воздухе размерами до 2,5 микрометров и PM10 — с размерами до 10 микрометров.

Они сравнивали концентрацию этих частиц в воздухе с грозовой активностью.

Да, ученые выяснили, что на частоту появления молний влияет не столько размер крошечных частиц в воздухе, сколько их общая концентрация.

Между тем, большая часть частиц в воздухе провоцирует и большее появление молний, однако в какой-то момент, когда в воздухе присутствует слишком большое количество таких частиц, частота появления молний уменьшается, вероятно, из-за потери энергии внутри шторма.

Похоже, что независимо от того, куда вы едете, загрязнение в городах способно усиливать грозы и молнии, — заключает Мейс Бентли.

Кроме этого, исследователи выяснили, что грозы во всех местах изучения чаще всего происходили в четверг.

Самым спокойным днем для гроз в Вашингтоне был понедельник, а в Канзас-Сити — пятница.

Кроме того, ученые отмечают, что в момент наибольшего количества энергии в атмосфере влияние загрязненного воздуха оказало максимальное влияние на частоту появления молний.

Среда будет проанализирована на предмет различий между грозами, инициированными в городах, и грозами в большем регионе, чтобы оценить влияние загрязнения, отмечают авторы исследования, комментируя собственные намерения изучить влияние загрязненного воздуха на активность молний в других регионах мира.

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