Исследователи из Университета Джеймса Мэдисона в Виргинии (США) узнали, что загрязнение воздуха увеличивает частоту появления молний во время гроз.

Как загрязнение воздуха влияет на частоту появления молний

Отмечается, что ученые изучили более 500 тыс. случаев гроз на территории Вашингтона, округа Колумбия и в Канзас-Сити в течение 12 лет.

По их словам, увеличение количества мелких частиц в воздухе связано с увеличением количества ударов молний.

Большое количество атмосферных факторов заставляет исследователей продолжать изучать вероятную связь между концентрацией аэрозолей в воздухе и частотой появления молний.

Молнии

Загрязнение действует как ядра облаков. Оно попадает в облако через восходящий поток; затем восходящий и нисходящий потоки отделяют частицы загрязнения, разделяющие электрические заряды в облаке и приводящие к большему количеству молний, — объясняет географ из Йельского университета Мейс Бентли. Поделиться

Что известно о влиянии мелких частиц в воздухе на грозовую активность

Исследователи, в частности, изучали PM2.5 — твердые частицы в воздухе размерами до 2,5 микрометров и PM10 — с размерами до 10 микрометров.

Они сравнивали концентрацию этих частиц в воздухе с грозовой активностью.

Да, ученые выяснили, что на частоту появления молний влияет не столько размер крошечных частиц в воздухе, сколько их общая концентрация.

Между тем, большая часть частиц в воздухе провоцирует и большее появление молний, однако в какой-то момент, когда в воздухе присутствует слишком большое количество таких частиц, частота появления молний уменьшается, вероятно, из-за потери энергии внутри шторма.

Похоже, что независимо от того, куда вы едете, загрязнение в городах способно усиливать грозы и молнии, — заключает Мейс Бентли. Поделиться

Кроме этого, исследователи выяснили, что грозы во всех местах изучения чаще всего происходили в четверг.

Самым спокойным днем для гроз в Вашингтоне был понедельник, а в Канзас-Сити — пятница.

Кроме того, ученые отмечают, что в момент наибольшего количества энергии в атмосфере влияние загрязненного воздуха оказало максимальное влияние на частоту появления молний.