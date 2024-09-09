Исследователи из Университета Джеймса Мэдисона в Виргинии (США) узнали, что загрязнение воздуха увеличивает частоту появления молний во время гроз.
Главные тезисы
- Загрязнение воздуха увеличивает частоту появления молний во время гроз.
- Мелкие частицы в воздухе действуют как ядра облаков, увеличивая грозовую активность.
- Ученые выяснили, что общая концентрация частиц в воздухе влияет на частоту молний, не только их размер.
- Исследования показали, что в разных регионах грозы чаще происходят в определенные дни недели.
- Планируется дальнейшее изучение влияния загрязненного воздуха на активность молний в мире для выявления общих тенденций.
Как загрязнение воздуха влияет на частоту появления молний
Отмечается, что ученые изучили более 500 тыс. случаев гроз на территории Вашингтона, округа Колумбия и в Канзас-Сити в течение 12 лет.
По их словам, увеличение количества мелких частиц в воздухе связано с увеличением количества ударов молний.
Большое количество атмосферных факторов заставляет исследователей продолжать изучать вероятную связь между концентрацией аэрозолей в воздухе и частотой появления молний.
Что известно о влиянии мелких частиц в воздухе на грозовую активность
Исследователи, в частности, изучали PM2.5 — твердые частицы в воздухе размерами до 2,5 микрометров и PM10 — с размерами до 10 микрометров.
Они сравнивали концентрацию этих частиц в воздухе с грозовой активностью.
Да, ученые выяснили, что на частоту появления молний влияет не столько размер крошечных частиц в воздухе, сколько их общая концентрация.
Между тем, большая часть частиц в воздухе провоцирует и большее появление молний, однако в какой-то момент, когда в воздухе присутствует слишком большое количество таких частиц, частота появления молний уменьшается, вероятно, из-за потери энергии внутри шторма.
Кроме этого, исследователи выяснили, что грозы во всех местах изучения чаще всего происходили в четверг.
Самым спокойным днем для гроз в Вашингтоне был понедельник, а в Канзас-Сити — пятница.
Кроме того, ученые отмечают, что в момент наибольшего количества энергии в атмосфере влияние загрязненного воздуха оказало максимальное влияние на частоту появления молний.
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