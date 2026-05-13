Науковці назвали раціони для біологічного "омолодження" літніх людей

Науковці виявили ознаки біологічного "омолодження" у літніх людей, які зменшили у своєму раціоні кількість жирів і тваринного білку.

Науковці оголосили склад раціону для “омолодження”

Для позитивного ефекту вистачило всього чотирьох тижнів, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Aging Cell.

У дослідженні науковців Сіднейського університету взяли участь 104 людини віком 65-75 років, яких випадковим чином розподілили на чотири групи з різними типами харчування. У кожній з них 14% від загальної енергетичної цінності припадало на білок.

Дві дієти були "всеїдними": половина білків надходила із джерел тваринного походження, а решта — з рослинного. Інші дві — напіввегетаріанськими — 70% білків у них надходило з рослинних джерел.

Одні дієти мали високий вміст жирів та мало вуглеводів, а інші — навпаки.

Дослідники сформували чотири види раціонів:

OHF — всеїдна дієта з високим вмістом жирів;

OHC — всеїдна дієта з високим вмістом вуглеводів;

VHF — напіввегетаріанська дієта з високим вмістом жирів;

VHC — напіввегетаріанська дієта з високим вмістом вуглеводів.

Індекс маси тіла учасників коливався в межах 20-35 (від 18,5 до 30 показники вважаються нормою, від 30 до 35 — ожирінням 1 ступеню). Ніхто з них не був курцем чи вегетаріанцем, не мав серйозних хвороб (зокрема цукрового діабету 2 типу, онкологічних хвороб, захворювань нирок або печінки), харчових алергій чи непереносимостей.

Хронологічний вік показує, скільки років прожила людина, а біологічний — наскільки добре функціонує її організм. Другий показник може суттєво відрізнятися від першого через вплив стану здоров'я, способу життя та здатності організму відновлюватися після стресу та хвороб.

Для оцінки біологічного віку науковці проаналізували 20 біомаркерів, серед яких рівні холестерину, інсуліну та C-реактивного білка (речовини, яка є індикатором запалень, некрозу чи травматизації тканин).

У групі OHF дослідники не виявили значних змін у маркерах біологічного віку. Ця дієта була найбільш наближеною до звичайного харчування учасників до експерименту.

Однак у інших трьох групах зафіксували зниження біологічного віку. Найпереконливіші докази отримали у групі OHC. В їхній дієті 14% енергії надходило з білків, 28-29% — з жирів, а 53% — з вуглеводів.