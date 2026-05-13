Ученые назвали рационы для биологического "омоложения" пожилых людей

Ученые обнаружили признаки биологического "омоложения" у пожилых людей, которые уменьшили в своем рационе количество жиров и животного белка.

Ученые объявили состав рациона для "омоложения"

Для положительного эффекта хватило всего четырех недель, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Aging Cell.

В исследовании ученых Сиднейского университета приняли участие 104 человека в возрасте 65-75 лет, которых случайным образом разделили на четыре группы с разными типами питания. В каждой из них 14% от общей энергетической ценности приходилось на белок.

Две диеты были "всеядными": половина белков поступала из источников животного происхождения, а остальные из растительного. Остальные две — полувегетарианские — 70% белков в них поступало из растительных источников.

Одни диеты имели высокое содержание жиров и мало углеводов, другие — наоборот.

Исследователи сформировали четыре вида рационов:

OHF — всеядная диета с высоким содержанием жиров;

OHC — всеядная диета с высоким содержанием углеводов;

VHF — полувегетарианская диета с высоким содержанием жиров;

VHC — полувегетарианская диета с высоким содержанием углеводов.

Индекс массы тела участников колебался в пределах 20-35 (от 18,5 до 30 показатели считаются нормой, от 30 до 35 — ожирением 1 степени). Никто из них не был курильщиком или вегетарианцем, не имел серьезных болезней (в частности сахарного диабета 2 типа, онкологических заболеваний, заболеваний почек или печени), пищевых аллергий или непереносимостей.

Хронологический возраст показывает, сколько лет прожил человек, а биологический — насколько хорошо функционирует его организм. Второй показатель может существенно отличаться от первого из-за влияния состояния здоровья, образа жизни и способности организма восстанавливаться после стресса и болезней.

Для оценки биологического возраста ученые проанализировали 20 биомаркеров, среди которых уровни холестерина, инсулина и C-реактивного белка (вещества, которое является индикатором воспалений, некроза или травматизации тканей).

В группе OHF исследователи не выявили существенных изменений в маркерах биологического возраста. Эта диета была наиболее приближена к обычному питанию участников к эксперименту.

Однако в других трех группах было зафиксировано снижение биологического возраста. Убедительные доказательства получили в группе OHC. В их диете 14% энергии поступало из белков, 28-29% — из жиров, а 53% — из углеводов.