За результатами нового дослідження науковців виявилось, що легендарний мандрівник Христофор Колумб за національністю був сефардським євреєм із Західної Європи.

Що відомо про визначення науковцями таємниці походження Христофора Колумба

Зазначається, що іспанські дослідники провели аналіз ДНК легендарного мандрівника.

Протягом тривалого часу серед істориків та науковців тривала гостра полеміка з приводу походження Христофора Колумба.

Зокрема, висувались версії, що він є уродженцем Генуї, Греції, країни басків, Португалії чи Британії.

Однак насправді Христофор Колумб був іспанцем єврейського походження.

Колумб відкриває Америку

Дослідження з визначення походження великого мандрівника тривало протягом 22 років. під керівництвом експерта-криміналіста Мігеля Лоренте.

Науковці провели аналіз крихітних зразків останків, які поховані у Севільському соборі.

Результати порівняння із ДНК відомих родичів та нащадків Колумба дало змогу оголосити про власні висновки у документальному фільмі під назвою «ДНК Колумба: Справжнє походження».

За словами керівника дослідження Мігеля Лоренте, науковці мали ДНК самого Христофора Колумба, але часткову, проте цього було достатньо для проведення дослідження.

Окрім цього у науковців була ДНК сина великого мандрівника Ернандо Колона.

І в Y-хромосомі (чоловічій), і в мітохондріальній ДНК (переданій матір’ю) Ернандо є ознаки, сумісні з єврейським походженням, - зазначив Лоренте. Поширити

На основі аналізу 25 можливих місць народження Христофора Колумба, Лоренте зазначив, що мандрівник міг народитись лише в одній з країн Західної Європи.

Що відомо про зв’язок Колумба із сефардськими євреями

Сефардськими євреями є нащадки іспанських і португальських євреїв, які проживали на Піренейському півострові до Реконкісти, тобто вигнання євреїв з Іспанії та Португалії у 90-х роках 15 століття.

Тоді частина євреїв змушена була мігрувати до Османської імперії та стала називатись східними сефардами.

Буквально Слово «Сефард» походить від «Сефарад», що на івриті означає «Іспанія».

Ті євреї, що вирішили залишитись на території Піренейського півострова, були змушені прийняти християнство і стали називатись «новими християнами», однак вважались нелояльними і піддавались дискримінації з боку уряду та суспільства.

У той же час частина сефардських євреїв таємно дотримувались юдаїзму та зберігала свої традиції.

Офіційно Христофор Колумб відкрив Америку 12 жовтня 1492 року, коли його експедиція вперше досягла берегів Нового Світу. Згодом він провів ще кілька експедицій, які дали початок колонізації Америки.

Помер Колумб у 1506 році у Вальядоліді, Іспанія, але заповів, щоб його поховали на острові Еспаньола, який сьогодні поділяють Домініканська Республіка та Гаїті. Його останки перевезли туди в 1542 році, а в 1795 році перевезли на Кубу. Врешті у 1898 році останки повернулись до Іспанії, в Севілью.