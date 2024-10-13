По результатам нового исследования ученых выяснилось, что легендарный путешественник Христофор Колумб по национальности был сефардским евреем из Западной Европы.

Что известно об определении учеными тайны происхождения Христофора Колумба

Отмечается, что испанские исследователи провели анализ ДНК легендарного путешественника.

В течение длительного времени среди историков и ученых шла острая полемика по поводу происхождения Христофора Колумба.

В частности, выдвигались версии, что он уроженец Генуи, Греции, страны басков, Португалии или Британии.

Однако в действительности Христофор Колумб был испанцем еврейского происхождения.

Колумб открывает Америку

Исследование по определению происхождения великого путешественника длилось в течение 22 лет. под руководством эксперта-криминалиста Мигеля Лоренте.

Ученые провели анализ крошечных образцов останков, похороненных в Севильском соборе.

Результаты сравнения с ДНК известных родственников и потомков Колумба позволили объявить о своих выводах в документальном фильме под названием «ДНК Колумба: Настоящее происхождение».

По словам руководителя исследования Мигеля Лоренте, у ученых была ДНК самого Христофора Колумба, но частичная, однако этого было достаточно для проведения исследования.

Кроме того, у ученых была ДНК сына великого путешественника Эрнандо Колона.

И в Y-хромосоме (мужской), и в митохондриальной ДНК (переданной матерью) Эрнандо есть признаки, совместимые с еврейским происхождением, — отметил Лоренте. Поделиться

На основе анализа 25 возможных мест рождения Христофора Колумба Лоренте отметил, что путешественник мог родиться только в одной из стран Западной Европы.

Что известно о связи Колумба с сефардскими евреями

Сефардские евреи являются потомками испанских и португальских евреев, проживавших на Пиренейском полуострове до Реконкисты, то есть изгнания евреев из Испании и Португалии в 90-х годах 15 века.

Тогда часть евреев вынуждена была мигрировать в Османскую империю и стала называться восточными сефардами.

Буквально Слово Сефард происходит от Сефарад, что на иврите означает Испания.

Те евреи, которые решили остаться на территории Пиренейского полуострова, были вынуждены принять христианство и стали называться новыми христианами, однако считались нелояльными и подвергались дискриминации со стороны правительства и общества.

В то же время часть сефардских евреев тайно соблюдали иудаизм и сохраняли свои традиции.

Официально Христофор Колумб открыл Америку 12 октября 1492, когда его экспедиция впервые достигла берегов Нового Света. Впоследствии он провел еще несколько экспедиций, давших начало колонизации Америки.

Умер Колумб в 1506 году в Вальядолиде, Испания, но повелел, чтобы его похоронили на острове Эспаньола, который сегодня разделяют Доминиканская Республика и Гаити. Его останки перевезли туда в 1542, а в 1795 перевезли на Кубу. В конце концов в 1898 году останки вернулись в Испанию, в Севилью.