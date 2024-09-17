Вчені з австралійського Університету Монаша висунули гіпотезу, що близько 466 млн років тому навколо Землі могло обертатись кільце з уламків астероїду, який зіткнувся з нашою планетою.

Що відомо наслідки зіткнення Землі з астероїдом

Зазначається, що австралійські науковці вивчили метеоритні кратери епохи Ордовіка.

За результатами вивчення 21 кратера і за допомогою використання моделей руху тектоничних плит, науковцям вдалось простежити початкові позиції цих плит на момент падіння уламків від метеориту на Землю.

Вчені звертають увагу, що всі кратери дивним чином утворились в межах 30 градусів від екватора, що на думку науковців аномально і свідчить про невипадковий характер падіння.

Для розуміння процесу австралійські фахівці почали вивчати ділянки земної кори з середини Ордовицького періоду, які до нашого часу зазнали незначних змін.

Вони зробили висновки, що стабільними ці ділянки залишились на території Західної Австралії, Південної Америки, Африки та у деяких регіонах Європи.

За теорією австралійських науковців, близько 466 млн років тому земна гравітація притягнула пролітаючий повз нашу планету астероїд і розірвала його, утворивши кільце з уламків навколо нашої планети.

Астероїд поблизу Землі

У наступні кілька мільйонів років уламки астероїда падали на Землю, переважно в районі екватору, створюючи кратери.

Як кільце з уламків астероїду навколо Землі могло вплинути на найбільший льодовиковий період

Науковці пояснюють, що десь через 20 млн років після зіткнення з астероїдом на Землі почався найхолодніший за останні півмільярда років Гірнянський льодовиковий період.

На думку дослідників, на глобальне похолодання могло вплинути саме це кільце з уламків астероїдів навколо Землі.

Через відповідний нахил осі Землі кільце з уламків астероїдів в районі екватору могло стати перешкодою на шляху сонячних променів, що потенційно могло призвести до різького падіння температури.

Ідея про те, що кільцева система могла вплинути на глобальну температуру, додає новий рівень складності до нашого розуміння того, як позаземні події могли формувати клімат Землі, — підкреслює керівник дослідження, професор Енді Томкінс. Поширити

Науковці також провели порівняння з іншими небесними явищами, зазначаючи, що планетарні кільця можуть бути частиною природного циклу. Наприклад, знакові кільця Сатурна з'явилися лише 10 мільйонів років тому і можуть зникнути протягом наступних 100 мільйонів років.

Тим часом Марс зараз перебуває в процесі розпаду одного зі своїх супутників, Фобоса, що в кінцевому підсумку може сформувати нове кільце навколо планети в найближчі 20-40 мільйонів років.