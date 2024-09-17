Вчені з австралійського Університету Монаша висунули гіпотезу, що близько 466 млн років тому навколо Землі могло обертатись кільце з уламків астероїду, який зіткнувся з нашою планетою.
Головні тези:
- Вчені висунули гіпотезу, що навколо Землі близько 466 млн років тому оберталося кільце з уламків астероїду, що спровокувало початок льодовикового періоду.
- Дослідники за допомогою вивчення метеоритних кратерів та моделей руху тектонічних плит прийшли до висновку про невипадковий характер падіння уламків та його вплив на формування клімату.
- Кільце з уламків астероїда обертаючись навколо Землі, утворило кратери переважно в районі екватору, спричинивши найхолодніший льодовиковий період.
- Можливий вплив кільця з уламків на глобальну температуру через перешкоду для сонячних променів, що робить цей механізм цікавим для розуміння клімату Землі.
- Дослідження австралійських науковців показує, що планетарні кільця можуть бути важливим елементом природного циклу явищ у космосі.
Що відомо наслідки зіткнення Землі з астероїдом
Зазначається, що австралійські науковці вивчили метеоритні кратери епохи Ордовіка.
За результатами вивчення 21 кратера і за допомогою використання моделей руху тектоничних плит, науковцям вдалось простежити початкові позиції цих плит на момент падіння уламків від метеориту на Землю.
Вчені звертають увагу, що всі кратери дивним чином утворились в межах 30 градусів від екватора, що на думку науковців аномально і свідчить про невипадковий характер падіння.
Для розуміння процесу австралійські фахівці почали вивчати ділянки земної кори з середини Ордовицького періоду, які до нашого часу зазнали незначних змін.
Вони зробили висновки, що стабільними ці ділянки залишились на території Західної Австралії, Південної Америки, Африки та у деяких регіонах Європи.
За теорією австралійських науковців, близько 466 млн років тому земна гравітація притягнула пролітаючий повз нашу планету астероїд і розірвала його, утворивши кільце з уламків навколо нашої планети.
У наступні кілька мільйонів років уламки астероїда падали на Землю, переважно в районі екватору, створюючи кратери.
Як кільце з уламків астероїду навколо Землі могло вплинути на найбільший льодовиковий період
Науковці пояснюють, що десь через 20 млн років після зіткнення з астероїдом на Землі почався найхолодніший за останні півмільярда років Гірнянський льодовиковий період.
На думку дослідників, на глобальне похолодання могло вплинути саме це кільце з уламків астероїдів навколо Землі.
Через відповідний нахил осі Землі кільце з уламків астероїдів в районі екватору могло стати перешкодою на шляху сонячних променів, що потенційно могло призвести до різького падіння температури.
Науковці також провели порівняння з іншими небесними явищами, зазначаючи, що планетарні кільця можуть бути частиною природного циклу. Наприклад, знакові кільця Сатурна з'явилися лише 10 мільйонів років тому і можуть зникнути протягом наступних 100 мільйонів років.
Тим часом Марс зараз перебуває в процесі розпаду одного зі своїх супутників, Фобоса, що в кінцевому підсумку може сформувати нове кільце навколо планети в найближчі 20-40 мільйонів років.
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