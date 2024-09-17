Ученые из австралийского Университета Монаша выдвинули гипотезу, что около 466 млн лет назад вокруг Земли могло вращаться кольцо из осколков астероида, столкнувшегося с нашей планетой.

Что известно о последствиях столкновения Земли с астероидом

Отмечается, что австралийские ученые изучили метеоритные кратеры эпохи Ордовика.

По результатам изучения 21 кратера и с помощью использования моделей движения тектонических плит ученым удалось проследить начальные позиции этих плит на момент падения обломков от метеорита на Землю.

Ученые обращают внимание, что все кратеры удивительным образом образовались в пределах 30 градусов от экватора, что, по мнению ученых, аномально и свидетельствует о неслучайном характере падения.

Для понимания процесса австралийские специалисты начали изучать участки земной коры из середины Ордовицкого периода, которые до настоящего времени претерпели незначительные изменения.

Они заключили, что стабильными эти участки остались на территории Западной Австралии, Южной Америки, Африки и в некоторых регионах Европы.

По теории австралийских ученых, около 466 млн лет назад земная гравитация привлекла пролетающий мимо нашей планеты астероид и разорвала его, образовав кольцо из обломков вокруг нашей планеты.

Астероид вблизи Земли

В последующие несколько миллионов лет обломки астероида падали на Землю, преимущественно в районе экватора, создавая кратеры.

Как кольцо из обломков астероида вокруг Земли могло повлиять на самый большой ледниковый период.

Ученые объясняют, что примерно через 20 млн лет после столкновения с астероидом на Земле начался самый холодный за последние полмиллиарда лет Гирнянский ледниковый период.

По мнению исследователей, на глобальное похолодание могло повлиять именно это кольцо из обломков астероидов вокруг Земли.

Из-за соответствующего наклона оси Земли кольцо из обломков астероидов в районе экватора могло стать препятствием на пути солнечных лучей, что потенциально могло привести к резкому падению температуры.

Идея о том, что кольцевая система могла повлиять на глобальную температуру, добавляет новый уровень сложности к нашему пониманию того, как внеземные события могли формировать климат Земли, подчеркивает руководитель исследования, профессор Энди Томкинс. Поделиться

Ученые также провели сравнение с другими небесными явлениями, отмечая, что планетарные кольца могут являться частью природного цикла. Например, знаковые кольца Сатурна появились всего 10 миллионов лет назад и могут исчезнуть в течение следующих 100 миллионов лет.

Между тем, Марс сейчас находится в процессе распада одного из своих спутников, Фобоса, что в конечном итоге может сформировать новое кольцо вокруг планеты в ближайшие 20-40 миллионов лет.