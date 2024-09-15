За результатами останніх досліджень науковців, щоденне споживання однієї чи двох чашок кафи або чаю сприяє уповільненню старіння мозку та протидіє розвитку деменції.

Як улюблені чай та кава можуть захистити мозок від старіння та розвитку деменції

Зазначається, що у першому дослідженні взяли участь 6 здорових дорослих людей. Середній вік учасників експерименту, який тривав протягом 7 років, складав 68 років.

Підкреслюється, що протягом останніх 5 років деменція розвинулась у 230 учасників дослідження.

Зазначається, що учасники, які випивали 2 чашки кави на день, знизили ризик розвитку деменції на 38% у порівнянні з тими, хто взагалі не вживав кафи.

Кава

Ті, хто вживав чай, мали на 36% менший ризик розвитку деменції.

На думку науковців, такі результати пов’язані з високим рівнем поліфенолів у каві та чаї.

Поліфеноли — це рослинні сполуки, що мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Що відомо про результати ще одного дослідження

Ще одне дослідження ставило на меті вивчити вплив вживання кави та чаю, або навпаки відмову від вживання цих напоїв на показники рухливого інтелекту, такі як абстрактне мислення та навички розв’язання проблем, які із віком знижуються.

Це дослідження тривало протягом 9 років і в ньому взяли участь 8 тис 451 доросла людина.

Науковцям вдалось з’ясувати, що вживання до 3 чашок кави на день сповільнює зниження рухливого інтелекту, тоді як ефект від більшої кількості вживання цього напою може бути набагато меншим.

Одна або більше чашок цього напою на день корелюють з меншим зниженням рухливого інтелекту, ніж повна відсутність споживання чаю.

Зазначається, що кофеїн корисний для мозку у обмежених кількостях. При цьому надлишок кофеїну навпаки може пригнічувати роботу мозку та розумові здібності.

Інші компоненти кави, як от кафестол, можуть підвищувати рівень холестерину та негативно позначатися на когнітивних функціях.