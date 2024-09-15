Названы напитки для замедления старения мозга и противодействия развитию деменции
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Названы напитки для замедления старения мозга и противодействия развитию деменции

Чай
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Источник:  online.ua

По результатам последних исследований ученых, ежедневное потребление одной или двух чашек кафе или чая способствует замедлению старения мозга и противодействует развитию деменции.

Главные тезисы

  • Употребление кофе и чая ежедневно может замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции.
  • Полифенолы в кофе и чае имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства, защищая мозг от негативного воздействия окружающей среды.
  • Избыток кофеина может негативно повлиять на умственные способности, поэтому важно контролировать его потребление.
  • Исследования показывают, что употребление до 3 чашек кофе в день способствует замедлению понижения подвижного интеллекта.
  • Выбор качественных сортов кофе и чая важен, так как различные компоненты напитков могут оказывать разное влияние на результаты исследований.

Как любимые чаи и кофе могут защитить мозг от старения и развития деменции.

Отмечается , что в первом исследовании приняли участие 6 здоровых взрослых людей. Средний возраст участников эксперимента, который длился 7 лет, составлял 68 лет.

Подчеркивается, что за последние 5 лет деменция развилась у 230 участников исследования.

Отмечается, что участники, выпивавшие 2 чашки кофе в день, снизили риск развития деменции на 38% по сравнению с теми, кто вообще не употреблял кафе.

Кофе и чай способствуют лучшей работе мозга и предотвращают развитие деменции.
Кофе

Употреблявшие чай имели на 36% меньший риск развития деменции.

По мнению ученых, подобные результаты связаны с высоким уровнем полифенолов в кофе и чае.

Полифенолы — это растительные соединения, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Что известно о результатах еще одного исследования

Еще одно исследование ставило целью изучить влияние употребления кофе и чая, или наоборот, отказ от употребления этих напитков на показатели подвижного интеллекта, такие как абстрактное мышление и навыки решения проблем с возрастом снижающихся.

Это исследование длилось в течение 9 лет и в нем приняли участие 8 тыс. 451 взрослый человек.

Ученым удалось выяснить, что употребление до 3 чашек кофе в день замедляет снижение подвижного интеллекта, в то время как эффект от большего количества употребления этого напитка может быть гораздо меньше.

Одна или более чашек этого напитка в день коррелируют с меньшим понижением подвижного интеллекта, чем полное отсутствие потребления чая.

Отмечается, что кофеин полезен мозгу в ограниченных количествах. При этом избыток кофеина, наоборот, может подавлять работу мозга и умственные способности.

Другие компоненты кофе, такие как кафестол, могут повышать уровень холестерина и отрицательно сказываться на когнитивных функциях.

Различные сорта кофе и чая могут содержать разное количество кофеина и других компонентов, которые могли бы повлиять на результаты.

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