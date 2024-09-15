По результатам последних исследований ученых, ежедневное потребление одной или двух чашек кафе или чая способствует замедлению старения мозга и противодействует развитию деменции.
Главные тезисы
- Употребление кофе и чая ежедневно может замедлить старение мозга и предотвратить развитие деменции.
- Полифенолы в кофе и чае имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства, защищая мозг от негативного воздействия окружающей среды.
- Избыток кофеина может негативно повлиять на умственные способности, поэтому важно контролировать его потребление.
- Исследования показывают, что употребление до 3 чашек кофе в день способствует замедлению понижения подвижного интеллекта.
- Выбор качественных сортов кофе и чая важен, так как различные компоненты напитков могут оказывать разное влияние на результаты исследований.
Как любимые чаи и кофе могут защитить мозг от старения и развития деменции.
Отмечается , что в первом исследовании приняли участие 6 здоровых взрослых людей. Средний возраст участников эксперимента, который длился 7 лет, составлял 68 лет.
Подчеркивается, что за последние 5 лет деменция развилась у 230 участников исследования.
Отмечается, что участники, выпивавшие 2 чашки кофе в день, снизили риск развития деменции на 38% по сравнению с теми, кто вообще не употреблял кафе.
Употреблявшие чай имели на 36% меньший риск развития деменции.
По мнению ученых, подобные результаты связаны с высоким уровнем полифенолов в кофе и чае.
Полифенолы — это растительные соединения, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Что известно о результатах еще одного исследования
Еще одно исследование ставило целью изучить влияние употребления кофе и чая, или наоборот, отказ от употребления этих напитков на показатели подвижного интеллекта, такие как абстрактное мышление и навыки решения проблем с возрастом снижающихся.
Это исследование длилось в течение 9 лет и в нем приняли участие 8 тыс. 451 взрослый человек.
Ученым удалось выяснить, что употребление до 3 чашек кофе в день замедляет снижение подвижного интеллекта, в то время как эффект от большего количества употребления этого напитка может быть гораздо меньше.
Одна или более чашек этого напитка в день коррелируют с меньшим понижением подвижного интеллекта, чем полное отсутствие потребления чая.
Отмечается, что кофеин полезен мозгу в ограниченных количествах. При этом избыток кофеина, наоборот, может подавлять работу мозга и умственные способности.
Другие компоненты кофе, такие как кафестол, могут повышать уровень холестерина и отрицательно сказываться на когнитивных функциях.
Различные сорта кофе и чая могут содержать разное количество кофеина и других компонентов, которые могли бы повлиять на результаты.
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