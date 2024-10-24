Що відомо про науково доведені способи боротьбі зі стресом

Зокрема, одним з найбільш ефективних способів впоратись зі стресом є спеціальна техніка дихання, яка передбачає 1 глибокий вдих через ніс, після нього ще 1 короткий вдих і потім 1 глибокий видих.

Зазначається, що ця техніка дозволяє знизити пульс і досягти миттєвого розслаблення. Ідеально підходить для екстрених ситуацій, коли потрібно зберігати самоконтроль, наприклад, перед виступом на сцені.

Стрес

Окрім цього ефективним може бути застосування правила 5 секунд Мела Роббінса, яке передбачає відлік від 5 до 1 у стресових ситуаціях.

Радиться рахувати 5, 4, 3, 2, 1, однак з усвідомленням кожної цифри.

Ця вправа активує префронтальну кору головного мозку, перериває циклічні думки, зосереджує увагу на рахунку і переводить мозок з режиму захисту або втечі в режим дії.

Які техніки також сприяють зниженню рівня стресу

Ефективною також може бути техніка 3П-фільтра, коли людина ставить собі 3 запитання: чи це корисно, чи це правда, чи це добре. У разі негативних відповідей слід перестати звертати увагу на неприємні думки.

Окрім цього існує ментальна репетиція Джо Діспенза, яка передбачає уявне моделювання людиною кращого майбутнього із додаванням всіх супутніх емоцій.

Нейробіологи також радять вправу Тіма Ферріса, яка пропонує формулювання ідей, що допоможуть із визначенням страхів та дій, які необхідно буде зробити у випадку, якщо щось піде не так.

Зазначається, що наявність чітких планів допомагає зберігати спокій.