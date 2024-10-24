Нейробіологи порадили принаймні 5 науково підтверджених способів для протидії стресу.
Головні тези:
- Спеціальна техніка дихання, яка включає глибокий вдих і короткий вдих, є одним із найефективніших способів боротьби зі стресом, дозволяючи досягти миттєвого розслаблення.
- Застосування правила 5 секунд Мела Роббінса, що передбачає відлік у стресових ситуаціях, може допомогти розривати циклічні думки та зосереджувати увагу на дії.
- Техніка 3П-фільтра, ментальна репетиція та інші психологічні методи, які рекомендують нейробіологи, сприяють зниженню рівня стресу та підтримці спокою у надзвичайних ситуаціях.
- Уявне моделювання кращого майбутнього з емоційним додатком, а також розробка чітких планів дій у разі невдачі є ефективними методами розвитку психологічної стійкості.
- Використання рекомендованих науковцями технік і вправ допомагає людині подолати стрес, зберігаючи контроль над емоціями та реагуючи адекватно на негативні ситуації.
Що відомо про науково доведені способи боротьбі зі стресом
Зокрема, одним з найбільш ефективних способів впоратись зі стресом є спеціальна техніка дихання, яка передбачає 1 глибокий вдих через ніс, після нього ще 1 короткий вдих і потім 1 глибокий видих.
Зазначається, що ця техніка дозволяє знизити пульс і досягти миттєвого розслаблення. Ідеально підходить для екстрених ситуацій, коли потрібно зберігати самоконтроль, наприклад, перед виступом на сцені.
Окрім цього ефективним може бути застосування правила 5 секунд Мела Роббінса, яке передбачає відлік від 5 до 1 у стресових ситуаціях.
Радиться рахувати 5, 4, 3, 2, 1, однак з усвідомленням кожної цифри.
Ця вправа активує префронтальну кору головного мозку, перериває циклічні думки, зосереджує увагу на рахунку і переводить мозок з режиму захисту або втечі в режим дії.
Які техніки також сприяють зниженню рівня стресу
Ефективною також може бути техніка 3П-фільтра, коли людина ставить собі 3 запитання: чи це корисно, чи це правда, чи це добре. У разі негативних відповідей слід перестати звертати увагу на неприємні думки.
Окрім цього існує ментальна репетиція Джо Діспенза, яка передбачає уявне моделювання людиною кращого майбутнього із додаванням всіх супутніх емоцій.
Нейробіологи також радять вправу Тіма Ферріса, яка пропонує формулювання ідей, що допоможуть із визначенням страхів та дій, які необхідно буде зробити у випадку, якщо щось піде не так.
Зазначається, що наявність чітких планів допомагає зберігати спокій.
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