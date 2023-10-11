Німеччина перегляне фінансову допомогу Палестині через агресію проти Ізраїлю

Федеральна міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце в неділю оголосила про перегляд фінансової допомоги Палестині з огляду на напад терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю.

Як пояснила Шульце, раніше виділені для допомоги Палестині кошти майже витрачені, тому наразі "жодні виплати не здійснюються". Питання щодо подальшої підтримки буде обговорюватись у світлі останніх подій.

"Ці напади на Ізраїль є жахливим розривом. Тому ми перевіримо всю нашу взаємодію з палестинськими територіями", – зазначила міністерка.

За даними Міністерства розвитку ФРН, Німеччина є одним із найбільших донорів для палестинських територій, зобов’язавшись виділити 125 мільйонів євро на 2023-2024 роки, не рахуючи фінансування неурядових організацій і ООН.

Відомство пояснило, що йдеться не про пряму допомогу Палестині, а про фінансування окремих гуманітарних проєктів, наприклад для забезпечення водопостачання чи медицини – які часто відповідають інтересам і Ізраїлю.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.

Війна в Ізраїлі: що відомо

Ранком 7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль.

Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю до трьох тисяч ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАХАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

8 жовтня кабінет міністрів безпеки Ізраїлю офіційно оголосив воєнний стан згідно зі статтею 40 Основного закону країни – це перше подібне рішення за 50 років.