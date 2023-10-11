Германия пересмотрит финансовую помощь Палестине из-за агрессии против Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

Германия пересмотрит финансовую помощь Палестине из-за агрессии против Израиля

Германия
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Источник:  Минобороны Германии

Федеральное министерство развития Германии Свенья Шульце в воскресенье объявило о пересмотре финансовой помощи Палестине с учетом нападения террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля.

Как пояснила Шульце, ранее выделенные для помощи Палестине средства почти потрачены, поэтому сейчас "никакие выплаты не производятся". Вопрос дальнейшей поддержки будет обсуждаться в свете последних событий.

"Эти нападения на Израиль - ужасный разрыв. Поэтому мы проверим все наше взаимодействие с палестинскими территориями", - отметила министерша.

По данным Министерства развития ФРГ, Германия является одним из самых больших доноров для палестинских территорий, обязавшись выделить 125 миллионов евро на 2023-2024 годы, не считая финансирования неправительственных организаций и ООН.

Ведомство пояснило, что речь идет не о прямой помощи Палестине, а о финансировании отдельных гуманитарных проектов, например для обеспечения водоснабжения или медицины – часто отвечающих интересам и Израилю.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС совершила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, что явилось крупнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и приступила к обстрелу инфраструктуры сектора Газа.

Война в Израиле: что известно

Утром 7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль.

Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля до трех тысяч ракет и одновременно захватили семь общин на юге.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАС в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно задействовал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

8 октября кабинет министров безопасности Израиля официально объявил военное положение согласно статье 40 Основного закона страны – это первое подобное решение за 50 лет.

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