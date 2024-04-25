Нове бачення рушників Полтавщини. Як EmbroideredGem x Eter Agency створюють унікальні серветки
Категорія
Культура
Дата публікації

Нове бачення рушників Полтавщини. Як EmbroideredGem x Eter Agency створюють унікальні серветки

серветки від EmbroideredGem x Eter Agency
Джерело:  online.ua

Бренд етнічного одягу EmbroideredGem і комунікаційна агенція Eter Agency обʼєднали свої креативні сили й інтегрували візерунки з полтавських рушників 19 століття в сучасний текстиль. Лляні серветки з синіми орнаментами — це продовження традиції святкової вишивки, інтерпретація нашої візуальної спадщини  та новий погляд на давні символи.    

Лляні серветки від EmbroideredGem x Eter Agency наслідують візерунки рушників Полтавщини 19 століття

Над дизайном команди працювали спільно, досліджуючи відкритий архів музею Івана Гончара. Так було обрано два рушники, які стали основою ідеї — як візуально, так і завдяки сенсам.

Фото: embroideredgem.com

Центральним мотивом стало «Дерево життя» з притаманними анімалістичними та рослинними елементами. На кутах серветки зображені давні символи сонця.

Фото: embroideredgem.com

В роботі з орнаментами рушників ми балансували між відтворенням та інтерпретацією, щоб не втратити сенс, але й запропонувати сучасний, переосмислений погляд. За основу взяли дерево життя — особливий елемент української обрядової вишивки, який заведено трактувати як модель всесвіту в розумінні наших предків. Такий мотив часто використовували саме для Великодніх рушників. Кути серветки прикрашені знаками сонця, якими часто розмальовують писанки. Також надихались елементами розписів українських хат 19 століття. Метою було поєднати цю суміш традиційних символів гармонійно й отримати сучасний варіант вишитого рушника, — розповідає команда Eter Agency.

Фото: embroideredgem.com

EmbroideredGem активно досліджує українську орнаменталістику та інтегрує традицію у свої вироби.

Для дизайнерки й засновниці бренду Наталі Кириченко важливо, щоб вишиті речі стали новою нормою і вийшли з категорії виключно святкових атрибутів.

Філософію доступної, утилітарної вишивки EmbroideredGem сповідує і в межах цієї колаборації.

Ілюстрація — Марія Петрова, Eter Agency

Вишиті серветки на майже необробленому льоні — у них відображення всіх принципів, які ми переслідуємо як бренд. Зрозумілість, наповненість сенсами, святковість, яку хочеться використовувати щодня. Вишивка не має бути виключно до свята, вишита сорочка це чи серветка на стіл. Ця традиція була в щоденні наших предків, і ми повертаємо її в побут сучасних українців. Ще приємніше це робити, коли поширюєш частину культурного коду, орнаменти та символи, які вишивали на рушниках чи малювали на своїх хатах люди у 19 столітті, — розповідають автори проєкту.

Лляна серветка з синьою вишивкою стане доповненням святкового столу, великоднього кошика і звичайного обіду з друзями чи сімʼєю.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Легендарний стиліст розкрив секрет ідеального волосся зірок Голлівуду
Легендарний стиліст розкрив секрет ідеального волосся зірок Голлівуду
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Антитренди зачісок: підбірка стилістки до випускного вечора
Антитренди зачісок: підбірка стилістки до випускного вечора
Категорія
Прес-релізи
Дата публікації
Додати до обраного
Мода у вас під рукою - відкрийте для себе революцію легкого шопінгу від Modivo
Мода у вас під рукою - відкрийте для себе революцію легкого шопінгу від Modivo

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?