Нове бачення рушників Полтавщини. Як EmbroideredGem x Eter Agency створюють унікальні серветки

Бренд етнічного одягу EmbroideredGem і комунікаційна агенція Eter Agency обʼєднали свої креативні сили й інтегрували візерунки з полтавських рушників 19 століття в сучасний текстиль. Лляні серветки з синіми орнаментами — це продовження традиції святкової вишивки, інтерпретація нашої візуальної спадщини та новий погляд на давні символи.
Лляні серветки від EmbroideredGem x Eter Agency наслідують візерунки рушників Полтавщини 19 століття
Над дизайном команди працювали спільно, досліджуючи відкритий архів музею Івана Гончара. Так було обрано два рушники, які стали основою ідеї — як візуально, так і завдяки сенсам.
Центральним мотивом стало «Дерево життя» з притаманними анімалістичними та рослинними елементами. На кутах серветки зображені давні символи сонця.
EmbroideredGem активно досліджує українську орнаменталістику та інтегрує традицію у свої вироби.
Для дизайнерки й засновниці бренду Наталі Кириченко важливо, щоб вишиті речі стали новою нормою і вийшли з категорії виключно святкових атрибутів.
Філософію доступної, утилітарної вишивки EmbroideredGem сповідує і в межах цієї колаборації.
Лляна серветка з синьою вишивкою стане доповненням святкового столу, великоднього кошика і звичайного обіду з друзями чи сімʼєю.
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