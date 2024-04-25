Новое видение рушников Полтавщины. Как EmbroideredGem x Eter Agency создают уникальные салфетки

Бренд этнической одежды EmbroideredGem и коммуникационное агентство Eter Agency объединили свои креативные силы и интегрировали узоры из полтавских рушников 19 века в современный текстиль. Льняные салфетки с синими орнаментами – это продолжение традиции праздничной вышивки, интерпретация нашего визуального наследия и новый взгляд на древние символы.
Льняные салфетки от EmbroideredGem x Eter Agency подражают узорам рушников Полтавщины 19 века
Над дизайном команды работали совместно, исследуя открытый архив музея Ивана Гончара. Так были выбраны два полотенца, которые стали основой идеи — как визуально, так и благодаря смыслам.
Центральным мотивом стало «Дерево жизни» с присущими анималистическими и растительными элементами. На углах салфетки изображены древние символы солнца.
EmbroideredGem активно исследует украинскую орнаменталистику и интегрирует традицию в свои изделия.
Для дизайнера и основательницы бренда Натальи Кириченко важно, чтобы вышитые вещи стали новой нормой и вышли из категории исключительно праздничных атрибутов.
Философия доступной, утилитарной вышивки EmbroideredGem исповедуют и в пределах этой коллаборации.
Льняная салфетка с синей вышивкой станет дополнением праздничного стола, пасхальной корзины и обычного обеда с друзьями или семьей.
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