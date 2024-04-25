Новое видение рушников Полтавщины. Как EmbroideredGem x Eter Agency создают уникальные салфетки

Бренд этнической одежды EmbroideredGem и коммуникационное агентство Eter Agency объединили свои креативные силы и интегрировали узоры из полтавских рушников 19 века в современный текстиль. Льняные салфетки с синими орнаментами – это продолжение традиции праздничной вышивки, интерпретация нашего визуального наследия и новый взгляд на древние символы.

Льняные салфетки от EmbroideredGem x Eter Agency подражают узорам рушников Полтавщины 19 века

Над дизайном команды работали совместно, исследуя открытый архив музея Ивана Гончара. Так были выбраны два полотенца, которые стали основой идеи — как визуально, так и благодаря смыслам.

Фото: embroideredgem.com

Центральным мотивом стало «Дерево жизни» с присущими анималистическими и растительными элементами. На углах салфетки изображены древние символы солнца.

Фото: embroideredgem.com

В работе с орнаментами полотенец мы балансировали между воспроизведением и интерпретацией, чтобы не потерять смысл, но и предложить современный, переосмысленный взгляд. За основу взяли дерево жизни — особый элемент украинской обрядовой вышивки, который принято трактовать как модель вселенной в понимании наших предков. Такой мотив часто использовали именно для Пасхальных рушников. Углы салфетки украшены символами солнца, которыми часто разрисовывают писанки. Также вдохновлялись элементами росписей украинских домов 19 века. Целью было сочетать эту смесь традиционных символов гармонично и получить современный вариант вышитого полотенца, — рассказывает команда Eter Agency. Поделиться

Фото: embroideredgem.com

EmbroideredGem активно исследует украинскую орнаменталистику и интегрирует традицию в свои изделия.

Для дизайнера и основательницы бренда Натальи Кириченко важно, чтобы вышитые вещи стали новой нормой и вышли из категории исключительно праздничных атрибутов.

Философия доступной, утилитарной вышивки EmbroideredGem исповедуют и в пределах этой коллаборации.

Иллюстрация — Мария Петрова, Eter Agency

Вышитые салфетки на почти необработанном льне — в них отражение всех принципов, которые мы преследуем как бренд. Понятность, наполненность смыслами, праздничность, которую хочется использовать каждый день. Вышивка не должна быть исключительно к празднику, вышитая рубашка или салфетка на стол. Эта традиция была в повседневной жизни наших предков, и мы возвращаем ее в быт современных украинцев. Еще приятнее это делать, когда распространяешь часть культурного кода, орнаменты и символы, которые вышивали на полотенцах или рисовали на своих домах люди в 19 веке, — рассказывают авторы проекта. Поделиться

Льняная салфетка с синей вышивкой станет дополнением праздничного стола, пасхальной корзины и обычного обеда с друзьями или семьей.