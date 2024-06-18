Open call для дизайнерів і брендів. Відкрито реєстрацію на Kyiv Design Week 2024

З 28 серпня по 4 вересня у Києві вже вдруге відбудеться Kyiv Design Week (KDW) — подія, яка проявить багатовимірний потенціал дизайну.
Головні тези:
- Учасники Kyiv Design Week 2024 матимуть унікальну можливість продемонструвати свої ідеї та продукти, спілкуватися з іншими бізнесами та долучатися до стратегічного планування змін у галузі дизайну.
- Цьогорічний Kyiv Design Week колаборує з Ukrainian Fashion Week SS25, що дозволить охопити всі сфери дизайну масштабніше, глибше і підтримує єднання в час викликів.
- Дедлайн подачі заявок на участь у Kyiv Design Week 2024 - 14 липня 2024. Поспішайте стати частиною цієї унікальної події!
Що відомо про проведення Kyiv Design Week
Тиждень дизайну має на меті перетворити міські локації на середовище для експериментів з формами та сенсами, а також діалогу та співпраці творців.
Kyiv Design Week (KDW) спонукає використовувати силу дизайну для комунікації змін у всіх сферах – від особистого життя, організації та ведення бізнесу, до сталих соціальних перетворень.
Першим етапом події є прийом заявок на участь від дизайнерів, інституцій, брендів, вільних проєктів та локацій. Учасники отримають платформу для комунікації своїх ідей та продуктів, можливість встановити контакти з іншими малими та середніми бізнесами, а також залучення до стратегічного планування змін на рівні екосистеми ціннісних взаємодій.
Унікальною цьогорічна подія є також колаборацією Kyiv Design Week з Ukrainian Fashion Week SS25. Співпраця двох тижнів дозволить охопити та продемонструвати всі сфери дизайну масштабніше та глибше.
Як стати учасником Kyiv Design Week
Кураторські проєкти відбуватимуться на різних партнерських локаціях, які разом з індивідуальними локаціями-учасниками сформують мапу KDW 2024 - складуть нові улюблені цікаві туристичні маршрути для містян та гостей столиці.
Серед партнерських локацій KDW 2024: MacPaw Space, Книгарня СЕНС на Хрещатику, Національний музей народної архітектури та побуту України в Пирогів, головна локація Ukrainian Fashion Week SS25.
Щоб стати учасником KDW 2024 заповніть форму реєстрації. Дедлайн подачі заявок 14 липня 2024 (23:59 за Київським часом).