Open call для дизайнеров и брендов. Открыта регистрация на Kyiv Design Week 2024

С 28 августа по 4 сентября в Киеве уже во второй раз состоится Kyiv Design Week (KDW) — событие, которое проявит многомерный потенциал дизайна.
Главные тезисы
- Событие стимулирует использование дизайна для коммуникации и изменений в различных сферах, включая социальные преобразования и бизнес
- Кураторы подчеркивают важность объединения и сотрудничества в рамках Kyiv Design Week, поддерживая обмен видениями и наработками
- Kyiv Design Week 2024 предлагает коллаборацию с Ukrainian Fashion Week SS25, что позволит более широко представить разнообразие сфер дизайна
- Дедлайн подачи заявок на участие в Kyiv Design Week 2024 - 14 июля 2024 года (23:59 по Киевскому времени)
Что известно о проведении Kyiv Design Week
Неделя дизайна — превратить городские локации в среду для экспериментов с формами и смыслами, а также диалога и сотрудничества создателей.
Kyiv Design Week (KDW) побуждает использовать силу дизайна для коммуникации изменений во всех сферах — от личной жизни, организации и ведения бизнеса до устойчивых социальных преобразований.
Первым этапом события является прием заявок на участие от дизайнеров, институтов, брендов, свободных проектов и локаций. Участники получат платформу для коммуникации своих идей и продуктов, возможность установить контакты с другими малыми и средними бизнесами, а также вовлечение в стратегическое планирование изменений на уровне экосистемы ценностных взаимодействий.
Уникальным событием этого года является также коллаборация Kyiv Design Week из Ukrainian Fashion Week SS25. Сотрудничество двух недель позволит охватить и продемонстрировать все сферы дизайна более масштабно и глубже.
Как стать участником Kyiv Design Week
Кураторские проекты будут проходить на разных партнерских локациях, которые вместе с индивидуальными локациями-участниками сформируют карту KDW 2024 — составят новые любимые интересные туристические маршруты для горожан и гостей столицы.
Среди партнерских локаций KDW 2024 : MacPaw Space, Книжный магазин СЕНС на Крещатике, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово, главная локация Ukrainian Fashion Week SS25.
Чтобы стать участником KDW 2024, заполнитеформу регистрации . Дедлайн подачи заявок 14 июля 2024 года (23:59 по Киевскому времени).