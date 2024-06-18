Open call для дизайнеров и брендов. Открыта регистрация на Kyiv Design Week 2024

С 28 августа по 4 сентября в Киеве уже во второй раз состоится Kyiv Design Week (KDW) — событие, которое проявит многомерный потенциал дизайна.

Что известно о проведении Kyiv Design Week

Неделя дизайна — превратить городские локации в среду для экспериментов с формами и смыслами, а также диалога и сотрудничества создателей.

Kyiv Design Week (KDW) побуждает использовать силу дизайна для коммуникации изменений во всех сферах — от личной жизни, организации и ведения бизнеса до устойчивых социальных преобразований.

Фото — Kyiv Design Week

Первым этапом события является прием заявок на участие от дизайнеров, институтов, брендов, свободных проектов и локаций. Участники получат платформу для коммуникации своих идей и продуктов, возможность установить контакты с другими малыми и средними бизнесами, а также вовлечение в стратегическое планирование изменений на уровне экосистемы ценностных взаимодействий.

Kyiv Design Week 2024 продолжает создавать и отслеживать изменения, замечать, как они влияют на идеи, какие тренды формируют, какие образы приобретают в объектах дизайна. Это необходимый процесс документации истории и трансформации культуры в режиме реального времени. KDW — это пространство взаимодействия, обмена видениями, наработками, возможность поделиться ими с горожанами, а также поддерживать связь с международным сообществом, — говорят кураторы фестиваля Анастасия Белецкая и Ярослав Белинский. Поделиться

Уникальным событием этого года является также коллаборация Kyiv Design Week из Ukrainian Fashion Week SS25. Сотрудничество двух недель позволит охватить и продемонстрировать все сферы дизайна более масштабно и глубже.

Мы объединяемся — это важнейшее действие во время войны. Идея единения является центральной в нынешней неделе дизайна. Собрать в одном месте талантливых дизайнеров, влиятельные институции и бренды для разностороннего диалога, а также взаимодействовать с пространством и презентовать это все гостям Недели Моды — настоящее проявление жизни, необходимое во времена сплошных вызовов — Ирина Данилевская, Ukrainian Fashion Week. Поделиться

Как стать участником Kyiv Design Week

Кураторские проекты будут проходить на разных партнерских локациях, которые вместе с индивидуальными локациями-участниками сформируют карту KDW 2024 — составят новые любимые интересные туристические маршруты для горожан и гостей столицы.

Среди партнерских локаций KDW 2024 : MacPaw Space, Книжный магазин СЕНС на Крещатике, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Пирогово, главная локация Ukrainian Fashion Week SS25.