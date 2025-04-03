Підприємців, які повідомляють про корупцію і зловживання, переслідують, – Олег Мітрохін

Українські волонтери й бізнесмени, що викривають сумнівні схеми постачань для армії, ризикують стати об’єктами кримінальних справ. Про це заявив власник компанії «МІК», підприємець і волонтер Олег Мітрохін, коментуючи історію Олександра Соколовського, котрий відкрито говорив про неякісну форму на ринку та потрапив під слідство ДБР.

«Я бачив безліч прикладів, коли підприємці, які відкрито критикують непрозорі постачання, стають мішенню для “замовних” кримінальних проваджень, — зазначає Мітрохін. — Правоохоронці мають інструменти впливу, що дозволяють ініціювати обшуки та вилучення, паралізуючи роботу компаній». Олег Мітрохін Власник компанії МІК

На думку бізнесмена, така практика відлякує чесних постачальників, які могли б забезпечувати військових якісною продукцією, і створює сприятливі умови для появи «сірого» ринку. Щоб вирішити проблему, Мітрохін пропонує встановити дієвий контроль за діями правоохоронців і дотримуватися механізму господарської відповідальності, не переносячи конфлікти в кримінальну площину без реальних доказів.

«Перемога у війні проти зовнішнього агресора неможлива без економічної міцності та внутрішнього порядку, де бізнес і держава працюють пліч-о-пліч, а не воюють один з одним. Ми всі чекаємо на рішучу позицію держави, яка викорінить тих шкідників, які руйнують національну економіку і національну безпеку», - резюмує Мітрохін. Поширити