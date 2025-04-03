Підприємців, які повідомляють про корупцію і зловживання, переслідують, – Олег Мітрохін

Українські волонтери й бізнесмени, що викривають сумнівні схеми постачань для армії, ризикують стати об’єктами кримінальних справ. Про це заявив власник компанії «МІК», підприємець і волонтер Олег Мітрохін, коментуючи історію Олександра Соколовського, котрий відкрито говорив про неякісну форму на ринку та потрапив під слідство ДБР.
На думку бізнесмена, така практика відлякує чесних постачальників, які могли б забезпечувати військових якісною продукцією, і створює сприятливі умови для появи «сірого» ринку. Щоб вирішити проблему, Мітрохін пропонує встановити дієвий контроль за діями правоохоронців і дотримуватися механізму господарської відповідальності, не переносячи конфлікти в кримінальну площину без реальних доказів.
Олег Мітрохін — бізнесмен, власник компанії МІК. Компанія МІК — провідний український виробник спецодягу для різних галузей, зокрема для промисловості, будівництва та сфери безпеки.