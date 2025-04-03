Предпринимателей, сообщающих о коррупции и злоупотреблениях, преследуют, — Олег Митрохин

Украинские волонтёры и бизнесмены, которые разоблачают сомнительные схемы поставок для армии, рискуют стать объектами уголовных дел. Об этом заявил владелец компании «МИК», предприниматель и волонтёр Олег Митрохин, комментируя историю Александра Соколовского, который открыто говорил о некачественной форме на рынке и попал под следствие ГБР.

«Я видел множество примеров, когда предприниматели, которые открыто критикуют непрозрачные поставки, становятся мишенью для “заказных” уголовных производств, — отмечает Митрохин. — Правоохранители имеют инструменты влияния, позволяющие инициировать обыски и изъятия, парализуя работу компаний». Олег Митрохин Владелец компании МИК

По мнению бизнесмена, такая практика отпугивает честных поставщиков, которые могли бы обеспечивать военных качественной продукцией, и создаёт благоприятные условия для появления “серого” рынка. Чтобы решить проблему, Митрохин предлагает установить действенный контроль за действиями правоохранителей и придерживаться механизма хозяйственной ответственности, не перенося конфликты в уголовную плоскость без реальных доказательств.

«Победа в войне против внешнего агрессора невозможна без экономической прочности и внутреннего порядка, где бизнес и государство работают плечом к плечу, а не воюют друг с другом. Мы все ждём решительной позиции государства, которая искоренит тех вредителей, что разрушают национальную экономику и национальную безопасность», — резюмирует Митрохин. Поделиться