Предпринимателей, сообщающих о коррупции и злоупотреблениях, преследуют, — Олег Митрохин

Украинские волонтёры и бизнесмены, которые разоблачают сомнительные схемы поставок для армии, рискуют стать объектами уголовных дел. Об этом заявил владелец компании «МИК», предприниматель и волонтёр Олег Митрохин, комментируя историю Александра Соколовского, который открыто говорил о некачественной форме на рынке и попал под следствие ГБР.
По мнению бизнесмена, такая практика отпугивает честных поставщиков, которые могли бы обеспечивать военных качественной продукцией, и создаёт благоприятные условия для появления “серого” рынка. Чтобы решить проблему, Митрохин предлагает установить действенный контроль за действиями правоохранителей и придерживаться механизма хозяйственной ответственности, не перенося конфликты в уголовную плоскость без реальных доказательств.
Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.