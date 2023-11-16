Плани на рік. Кошти з дорожнього фонду України перенаправлять на оборону — Мінфін

94,7 млрд грн з дорожнього фонду України будуть перенаправленні на потреби оборони, що дозволить мобілізувати всі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок.
Озброєння замість доріг
Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році перенаправлять на оборону, але зовсім без грошей дороги не залишаться. Є три ключові джерела фінансування
Про це повідомив очільник Мінфіну Сергій Марченко.
Йдеться про надходження від акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.
Перше – це залишки коштів, які накопичилися в дорожньому фонді станом на 1 січня 2024 року. Йдеться про не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки) гроші. Їх використовуватимуть для забезпечення невідкладних заходів, пов'язаних з утриманням доріг у зимовий період, уточнив Марченко.
Друге – це кошти з резервного фонду уряду України. Їх у разі потреби спрямують на дороги, які є необхідними для військових потреб.
Третє – кошти урядів країн-партнерів і міжнародних організацій. В Україні буде реалізовано проєкти з будівництва та ремонту доріг, які профінансують іноземці, пояснив міністр.
Рада ухвалила бюджет країни на 2024 рік
Верховна Рада на засіданні 9 листопада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. За головний кошторис країни в цілому проголосували 276 народних депутатів
Про це повідомила голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.
Депутат зазначила, що до другого читання проєкт бюджету на наступний рік зазнав мінімальних змін.
Так, план по доходам збільшили на 22,2 млрд грн за рахунок збільшення в основному ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати.
Загалом доходи державного бюджету встановили на рівні 1,768 трлн грн, видатки 3,35 трлн грн.
Основною статтею видатків є оборона - для забезпечення сил безпеки та оборони будуть спрямовані 22,1% видатків або 1,69 трлн грн .
Також у бюджеті-2024 передбачили видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:
43 млрд грн на виробництво БПЛА;
43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї.
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