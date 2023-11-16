Планы на год. Средства из дорожного фонда Украины перенаправят на оборону — Минфин

94,7 млрд грн из дорожного фонда Украины будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы по этому направлению.

Вооружение вместо дорог

Все средства из дорожного фонда в 2024 году будут перенаправлены на оборону, но совсем без денег дороги не останутся. Есть три ключевых источника финансирования

Об этом сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

Все средства из дорожного фонда на следующий год (94,7 млрд грн) будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы по этому направлению. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики, – сказал он. Поделиться

Речь идет о поступлениях от акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

При этом в следующем году дорожная отрасль продолжит получать финансирование благодаря трем ключевым источникам, – подчеркнул министр. Поделиться

Первое – это остатки средств, накопившихся в дорожном фонде по состоянию на 1 января 2024 года. Речь идет о не использованных в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы) деньгах. Их будут использовать для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог в зимний период, уточнил Марченко.

Второе – это средства из резервного фонда правительства Украины. Их в случае необходимости направят на дороги, необходимые для военных нужд.

Третье – средства правительств стран-партнеров и международных организаций. В Украине будут реализованы проекты по строительству и ремонту дорог, которые профинансируют иностранцы, пояснил министр.

Рада приняла бюджет страны на 2024 год

Верховная Рада на заседании 9 ноября приняла проект государственного бюджета на 2024 год. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов

Об этом сообщила глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Депутат отметила, что ко второму чтению проект бюджета на следующий год претерпел минимальные изменения.

Так, план по доходам увеличили на 22,2 млрд грн за счет увеличения в основном НДС по ввезенным в Украину товарам, а также налогу на прибыль банков, ввозной пошлине и рентной плате.

В целом, доходы государственного бюджета установили на уровне 1,768 трлн грн, расходы 3,35 трлн грн.

Основной статьей расходов является оборона – для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% расходов или 1,69 трлн грн.

Также в бюджете-2024 предусмотрели расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:

43 млрд грн на производство БПЛА;

43 млрд. грн. на производство боеприпасов и оружия.