Понад 8 тис порцій продукції «Добродія Фудз» передано для підтримки родин захисників — Анатолій Шкрібляк

Війна Росії проти України змінила життя мільйонів. Родини загиблих, полонених і поранених захисників потребують нашої уваги та підтримки. Особливого значення набули ініціативи бізнесів, які допомагають українцям у складних обставинах. Українська компанія «Добродія Фудз» зробила значний внесок у допомогу тим, хто її потребує. Зокрема, передала родинам військовослужбовців понад 8600 порцій вівсяних каш ТМ «Добродія», снеків YUMMOJI та граноли San Grano.



«Наша компанія завжди прагне бути частиною важливих ініціатив, що підтримують українців. Віримо, що навіть невелика допомога продуктами значно полегшує ситуацію для тих, хто цього потребує найбільше. Цей проєкт — ще один крок підтримки наших героїв та їхніх сімей. Ми пишаємося, що можемо зробити свій внесок», — наголосив Анатолій Шкрібляк Поширити

Лідер у галузі Agrifood

«Добродія Фудз» виготовляє високоякісну харчову продукцію, яка має попит не лише в Україні, а й за кордоном. Продуктовий портфель компанії налічує 55 різноманітних товарних позицій: крупи, вівсяні й мультизлакові пластівці, гранолу, порційні каші, снеки та готові сніданки.

Завдяки високій якості продукції та інноваційним підходам у 2024 році компанія увійшла до переліку галузевих лідерів сфери Agrifood рейтингу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».

Акціонер української компанії «Добродія Фудз» Анатолій Шкрібляк активно підтримує її участь у міжнародних виставках, таких як Gulfood в місті Дубай, ОАЕ. Це не лише підкреслює статус «Добродія Фудз» як гравця світового ринку, а й сприяє популяризації українських виробників за кордоном.

Допомога медикам і військовим

Окрім підтримки родин захисників, «Добродія Фудз» систематично допомагає військовим і медикам, які працюють на передовій. За словами Шкрібляка Анатолія Васильовича, компанія активно співпрацює з благодійними фондами, забезпечуючи захисників і лікарів необхідними продуктами та обладнанням.

Серед головних ініціатив компанії:

передача продуктів та медичного обладнання у польові госпіталі та на передову;

співпраця з благодійними фондами для організації адресної допомоги;

підтримка громадських проєктів, спрямованих на реабілітацію військовослужбовців.

«Тільки разом, підтримуючи одне одного, ми можемо забезпечити нашу спільну перемогу», – вважає Анатолій Шкрібляк. Поширити

Під керівництвом акціонера Анатолія Шкрібляка компанія «Добродія Фудз» продовжує свою діяльність, залишаючись прикладом соціальної відповідальності та віри в перемогу України.