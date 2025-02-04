Понад 8 тис порцій продукції «Добродія Фудз» передано для підтримки родин захисників — Анатолій Шкрібляк

Війна Росії проти України змінила життя мільйонів. Родини загиблих, полонених і поранених захисників потребують нашої уваги та підтримки. Особливого значення набули ініціативи бізнесів, які допомагають українцям у складних обставинах. Українська компанія «Добродія Фудз» зробила значний внесок у допомогу тим, хто її потребує. Зокрема, передала родинам військовослужбовців понад 8600 порцій вівсяних каш ТМ «Добродія», снеків YUMMOJI та граноли San Grano.
Лідер у галузі Agrifood
«Добродія Фудз» виготовляє високоякісну харчову продукцію, яка має попит не лише в Україні, а й за кордоном. Продуктовий портфель компанії налічує 55 різноманітних товарних позицій: крупи, вівсяні й мультизлакові пластівці, гранолу, порційні каші, снеки та готові сніданки.
Завдяки високій якості продукції та інноваційним підходам у 2024 році компанія увійшла до переліку галузевих лідерів сфери Agrifood рейтингу «ТОП-100. Рейтинги найбільших».
Акціонер української компанії «Добродія Фудз» Анатолій Шкрібляк активно підтримує її участь у міжнародних виставках, таких як Gulfood в місті Дубай, ОАЕ. Це не лише підкреслює статус «Добродія Фудз» як гравця світового ринку, а й сприяє популяризації українських виробників за кордоном.
Допомога медикам і військовим
Окрім підтримки родин захисників, «Добродія Фудз» систематично допомагає військовим і медикам, які працюють на передовій. За словами Шкрібляка Анатолія Васильовича, компанія активно співпрацює з благодійними фондами, забезпечуючи захисників і лікарів необхідними продуктами та обладнанням.
Серед головних ініціатив компанії:
передача продуктів та медичного обладнання у польові госпіталі та на передову;
співпраця з благодійними фондами для організації адресної допомоги;
підтримка громадських проєктів, спрямованих на реабілітацію військовослужбовців.
Під керівництвом акціонера Анатолія Шкрібляка компанія «Добродія Фудз» продовжує свою діяльність, залишаючись прикладом соціальної відповідальності та віри в перемогу України.