Более 8 тыс порций продукции «Добродія Фудз» передано для поддержки семей защитников — Анатолий Шкрибляк

Война России против Украины изменила жизнь миллионов. Семья погибших, пленных и раненых защитников нуждаются в нашем внимании и поддержке. Особое значение приобрели инициативы бизнесов, которые помогают украинцам в сложных обстоятельствах. Украинская компания «Добродія Фудз» внесла значительный вклад в помощь нуждающимся. В частности, передала семьям военнослужащих более 8600 порций овсяных каш ТМ «Добродія», снеков YUMMOJI и гранолы San Grano.
Лидер в области Agrifood
«Добродія Фудз» производит высококачественную пищевую продукцию, которая пользуется спросом не только в Украине, но и за рубежом. Продуктовый портфель компании насчитывает 55 различных товарных позиций: крупы, овсяные и мультизлаковые хлопья, гранола, порционные каши, снеки и готовые завтраки.
Благодаря высокому качеству продукции и инновационным подходам в 2024 году компания вошла в список отраслевых лидеров сферы Agrifood рейтинга «ТОП-100. Рейтинги самых больших».
Акционер украинской компании «Добродія Фудз» Анатолий Шкрибляк активно поддерживает ее участие в международных выставках, таких как Gulfood в городе Дубай, ОАЭ. Это не только подчеркивает статус «Добродія Фудз» как игрока мирового рынка, но и способствует популяризации украинских производителей за рубежом.
Помощь медикам и военным
Кроме поддержки семей защитников, «Добродія Фудз» систематически помогает военным и медикам, работающим на передовой. По словам Шкрибляка Анатолия Васильевича, компания активно сотрудничает с благотворительными фондами, снабжая защитников и врачей необходимыми продуктами и оборудованием.
Среди главных инициатив компании:
передача продуктов и медицинского оборудования в полевые госпитали и передовую;
сотрудничество с благотворительными фондами для организации адресной помощи;
поддержка общественных проектов, направленных реабилитацию военнослужащих.
Под руководством акционера Анатолия Шкрибляка компания «Добродія Фудз» продолжает свою деятельность, оставаясь примером социальной ответственности и веры в победу Украины.