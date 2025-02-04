Более 8 тыс порций продукции «Добродія Фудз» передано для поддержки семей защитников — Анатолий Шкрибляк

Война России против Украины изменила жизнь миллионов. Семья погибших, пленных и раненых защитников нуждаются в нашем внимании и поддержке. Особое значение приобрели инициативы бизнесов, которые помогают украинцам в сложных обстоятельствах. Украинская компания «Добродія Фудз» внесла значительный вклад в помощь нуждающимся. В частности, передала семьям военнослужащих более 8600 порций овсяных каш ТМ «Добродія», снеков YUMMOJI и гранолы San Grano.



«Наша компания всегда стремится быть частью важных инициатив, поддерживающих украинцев. Верим, что даже небольшая помощь продуктами значительно облегчает ситуацию для тех, кто в этом нуждается больше всего. Этот проект – еще один шаг поддержки наших героев и их семей. Мы гордимся, что можем сделать свой вклад», — отметил Анатолий Шкрибляк Поделиться

Лидер в области Agrifood

«Добродія Фудз» производит высококачественную пищевую продукцию, которая пользуется спросом не только в Украине, но и за рубежом. Продуктовый портфель компании насчитывает 55 различных товарных позиций: крупы, овсяные и мультизлаковые хлопья, гранола, порционные каши, снеки и готовые завтраки.

Благодаря высокому качеству продукции и инновационным подходам в 2024 году компания вошла в список отраслевых лидеров сферы Agrifood рейтинга «ТОП-100. Рейтинги самых больших».

Акционер украинской компании «Добродія Фудз» Анатолий Шкрибляк активно поддерживает ее участие в международных выставках, таких как Gulfood в городе Дубай, ОАЭ. Это не только подчеркивает статус «Добродія Фудз» как игрока мирового рынка, но и способствует популяризации украинских производителей за рубежом.

Помощь медикам и военным

Кроме поддержки семей защитников, «Добродія Фудз» систематически помогает военным и медикам, работающим на передовой. По словам Шкрибляка Анатолия Васильевича, компания активно сотрудничает с благотворительными фондами, снабжая защитников и врачей необходимыми продуктами и оборудованием.

Среди главных инициатив компании:

передача продуктов и медицинского оборудования в полевые госпитали и передовую;

сотрудничество с благотворительными фондами для организации адресной помощи;

поддержка общественных проектов, направленных реабилитацию военнослужащих.

«Только вместе, поддерживая друг друга, мы можем обеспечить нашу общую победу», – считает Анатолий Шкрибляк. Поделиться

Под руководством акционера Анатолия Шкрибляка компания «Добродія Фудз» продолжает свою деятельность, оставаясь примером социальной ответственности и веры в победу Украины.