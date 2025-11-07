Потужний тайфун Калмаегі вирує у Філіппінах та В'єтнамі — загинули майже 200 людей

Після Філіппін тайфун Калмаегі пізно ввечері 6 листопада накрив прибережні регіони В'єтнаму, спричинивши зливи та штормові вітри. Стихія вже забрала життя щонайменше п'ятьох людей.

Потужний тайфун Калмаегі вирує у Філіппінах та В'єтнамі

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих В'єтнаму повідомило про щонайменше п'ятьох загиблих та сімох постраждалих. Також пошкоджено приблизно 2800 будинків.

У країні внаслідок стихії стались масштабні відключення електроенергії. Без світла залишилось близько 1,3 мільйона людей. Крім цього, у провінції Куангнгай пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Уряд країни мобілізував понад 268 тисяч солдатів для пошуково-рятувальних операцій та оголосив попередження про потенційні повені, які можуть вплинути на сільське господарство в Центральному нагір'ї, головному регіоні вирощування кави, у В'єтнамі.

До В'єтнаму Калмаегі прокотився центральними районами Філіппін. Станом на 7 листопада відомо про щонайменше 188 загиблих. Також десятки людей зникли безвісти.

Калмаегі — це вже 13-й тайфун, що формується в Південнокитайському морі цього року. В'єтнам і Філіппіни дуже вразливі до тропічних штормів і тайфунів через своє розташування вздовж Тихоокеанського поясу тайфунів, регулярно зазнаючи руйнувань і жертв під час пікових сезонів штормів.