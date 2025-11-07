Мощный тайфун Калмаэги бушует в Филиппинах и Вьетнаме — погибли почти 200 человек

После Филиппин тайфун Калмаэги поздно вечером 6 ноября накрыл прибрежные регионы Вьетнама, вызвав ливни и штормовые ветры. Стихия уже унесла жизни не менее пяти человек.

Мощный тайфун Калмаэги бушует в Филиппинах и Вьетнаме

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Вьетнама сообщило о по меньшей мере пяти погибших и семи пострадавших. Также повреждено около 2800 домов.

В стране в результате стихии произошли масштабные отключения электроэнергии. Без света осталось около 1,3 миллиона человек. Кроме этого, в провинции Куангнгай повреждена железнодорожная инфраструктура.

Правительство страны мобилизовало более 268 тысяч солдат для поисково-спасательных операций и объявило предупреждения о потенциальных наводнениях, которые могут повлиять на сельское хозяйство в Центральном нагорье, главном регионе выращивания кофе, во Вьетнаме.

Во Вьетнам Калмаэги прокатился по центральным районам Филиппин. По состоянию на 7 ноября известно о по меньшей мере 188 погибших. Также десятки человек пропали без вести.

Калмаэги — это уже 13-й тайфун, формирующийся в Южнокитайском море этого года. Вьетнам и Филиппины очень уязвимы к тропическим штормам и тайфунам из-за своего расположения вдоль Тихоокеанского пояса тайфунов, регулярно испытывая разрушения и жертвы во время пиковых сезонов штормов.