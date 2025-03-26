Психологиня Світлана Ройз запропонувала 24 корисні ідеї для втомлених батьків

24 ідеї для втомлених батьків. Те, в чому можна майже не розмовляти і не рухатись. Але бути в контакті з дитиною. Сьогодні було стільки запитів від батьків про втому і почуття провини. За те, що можуть бути ввечері з дітьми лише лежачі. Я вирішила згадати ідеї, які колись пропонувала для дороги. І додала нові.

Малювати пальцем на руці дитини геометричні фігури чи літери, вона має відгадати, які

«Відчуваєш?» Стискати руку дитини, наче передавати стисканням слова (кожне стискання — склад слова) — (маленькій дитині можна сказати заздалегідь фрази, які будете «передавати», нехай вона вгадує — «я тебе люблю, обіймаю…)

"Чарівний шепіт" — прошепотіти дитині чи лише артикулювати губами (без голосу) кілька приємних слів, дитина має вгадати, що ви кажете

"Невидимий малюнок" — уявити, що в повітрі перед вами є невидимий планшет, і "малювати" на ньому пальцем. Дитина може вгадувати, що це, «малювати» у відповідь.

"Кімнатний детектив" — попросити дитину знайти щось у кімнаті за описом: "це кругле і може світитися" або "це м’яке і синє"

«Надсилаю тобі лист" — уявити, що кожен видих — це послання одне одному. Дуйте на руку дитині. Нехай вона вгадає, про що «лист», а ви — про що її лист.

Вгадай, про що я думаю — дитина має торкнутись руки і вгадати думку дорослого (дорослий може тільки кивати головою — так чи ні)

«Мізинчики» — просто сидіти, скріпившись мізинчиками, (навіть, коли дитина поруч дивиться мультфільм)

"Переплутані слова" — для дітей 7+ називати літери знайомих слів довільному порядку, а дитина має розгадати, що це було. (Наприклад, "ятсел" — стеля, ткі — кіт, айч — чай)

Показувати жест — сердечко (руки дитини та дорослого складаються в сердечко)

Уявити, що вказівний та середній пальці руки — це ніжки якоїсь істоти. «ходити — танцювати», показувати, який може бути танок пальців. (можна показати, дитина потім сама починає грати, особливо, якщо включити музику)

Намалювати на своїх пальцях та пальчиках дитини мордочки і рухати пальцями, торкатись, «цілувати» пальчик дитини, пропонувати, щоб дитина говорила від імені фігурки на пальчику.

Котик чи песик — запропонувати дитині уявити, яка вона тваринка, і мовчки чухати її за вушком чи гладити «лапку». А дитина має урчати, гарчати, позіхати та ворушити хвостиком

Дати дитині папір, запропонувати зім’яти та розпрямити його

Зав'язати на шнурку, шарфику вузол — дитина має його розв'язати, (попросити з шарфика викласти квітку, літеру, яку дитина знає. Це незвична гра, може відволікти дитину)

Квітка — (дітям подобається ця дихальна вправа, і для дорослих вона буде корисною) — права рука в кулаці. Вдих — пальці розкриваються, наче пелюстки квітки. Видих — знов закриваються. І робимо такий саме цикл лівою рукою). Дитина повторює рух за дорослим і може сама пропонувати, яка це квітка

Передай любов поглядом — мовчки ніжно дивитись один на одного\одну (можна додати для старших — не кліпати очима)

Якщо йде дощ — пропонувати дитині слідкувати за краплями і дивитись, яка скоріше пробіжить

Маленькій дитині можна запропонувати гру «вклади маму\тата спати», зробити дорослим масаж

Заспівати мамі\татові пісню чи розказати казку

"а уяви, що" — разом уявити щось гарне (наприклад, пікнік, море, сонце, пухнасту ковдру). Розповідати, що бачите і доповнювати один одного