Психологиня Світлана Ройз запропонувала 24 корисні ідеї для втомлених батьків
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Психологиня Світлана Ройз запропонувала 24 корисні ідеї для втомлених батьків

24 ідеї, щоб провести час з дітьми корисно та цікаво
Джерело:  online.ua

Сучасний ритм життя виснажує та залишає не так вже й багато часу для найрідніших людей. Батьки звикли корити себе за те, що після роботи не мають сил на цікаве дозвілля з дітьми, однак українська психологиня Світлана Ройз закликає не робити цього, адже вихід є.

Головні тези:

  • Прості та креативні ігри, спрямовані на зміцнення стосунків у родині та розвиток дитини.
  • Способи взаємодії з дітьми, які допоможуть побудувати емоційний контакт і зробити час разом ще веселішим.

24 ідеї, щоб провести час з дітьми корисно та цікаво

24 ідеї для втомлених батьків. Те, в чому можна майже не розмовляти і не рухатись. Але бути в контакті з дитиною. Сьогодні було стільки запитів від батьків про втому і почуття провини. За те, що можуть бути ввечері з дітьми лише лежачі. Я вирішила згадати ідеї, які колись пропонувала для дороги. І додала нові.

Світлана Ройз

Світлана Ройз

Українська психологиня

  1. Малювати пальцем на руці дитини геометричні фігури чи літери, вона має відгадати, які

  2. «Відчуваєш?» Стискати руку дитини, наче передавати стисканням слова (кожне стискання — склад слова) — (маленькій дитині можна сказати заздалегідь фрази, які будете «передавати», нехай вона вгадує — «я тебе люблю, обіймаю…)

  3. "Чарівний шепіт" — прошепотіти дитині чи лише артикулювати губами (без голосу) кілька приємних слів, дитина має вгадати, що ви кажете

  4. "Невидимий малюнок" — уявити, що в повітрі перед вами є невидимий планшет, і "малювати" на ньому пальцем. Дитина може вгадувати, що це, «малювати» у відповідь.

  5. "Кімнатний детектив" — попросити дитину знайти щось у кімнаті за описом: "це кругле і може світитися" або "це м’яке і синє"

  6. «Надсилаю тобі лист" — уявити, що кожен видих — це послання одне одному. Дуйте на руку дитині. Нехай вона вгадає, про що «лист», а ви — про що її лист.

  7. Вгадай, про що я думаю — дитина має торкнутись руки і вгадати думку дорослого (дорослий може тільки кивати головою — так чи ні)

  8. «Мізинчики» — просто сидіти, скріпившись мізинчиками, (навіть, коли дитина поруч дивиться мультфільм)

  9. "Переплутані слова" — для дітей 7+ називати літери знайомих слів довільному порядку, а дитина має розгадати, що це було. (Наприклад, "ятсел" — стеля, ткі — кіт, айч — чай)

  10. Показувати жест — сердечко (руки дитини та дорослого складаються в сердечко)

  11. Уявити, що вказівний та середній пальці руки — це ніжки якоїсь істоти. «ходити — танцювати», показувати, який може бути танок пальців. (можна показати, дитина потім сама починає грати, особливо, якщо включити музику)

  12. Намалювати на своїх пальцях та пальчиках дитини мордочки і рухати пальцями, торкатись, «цілувати» пальчик дитини, пропонувати, щоб дитина говорила від імені фігурки на пальчику.

  13. Котик чи песик — запропонувати дитині уявити, яка вона тваринка, і мовчки чухати її за вушком чи гладити «лапку». А дитина має урчати, гарчати, позіхати та ворушити хвостиком

  14. Дати дитині папір, запропонувати зім’яти та розпрямити його

  15. Зав'язати на шнурку, шарфику вузол — дитина має його розв'язати, (попросити з шарфика викласти квітку, літеру, яку дитина знає. Це незвична гра, може відволікти дитину)

  16. Квітка — (дітям подобається ця дихальна вправа, і для дорослих вона буде корисною) — права рука в кулаці. Вдих — пальці розкриваються, наче пелюстки квітки. Видих — знов закриваються. І робимо такий саме цикл лівою рукою). Дитина повторює рух за дорослим і може сама пропонувати, яка це квітка

  17. Передай любов поглядом — мовчки ніжно дивитись один на одного\одну (можна додати для старших — не кліпати очима)

  18. Якщо йде дощ — пропонувати дитині слідкувати за краплями і дивитись, яка скоріше пробіжить

  19. Маленькій дитині можна запропонувати гру «вклади маму\тата спати», зробити дорослим масаж

  20. Заспівати мамі\татові пісню чи розказати казку

  21. "а уяви, що" — разом уявити щось гарне (наприклад, пікнік, море, сонце, пухнасту ковдру). Розповідати, що бачите і доповнювати один одного

  22. "Гойдалка" — якщо сидите поруч, легенько розгойдуйтесь разом у такт диханню, чи нехай гойдаються лише ваші руки

23.Картки сили — можна завантажити в телефон 39 картки (39 гри) і пропонувати дитині виконати завдання

24.Обійманці — можна завантажити картинки з різними обіймами, і якщо є сили, мовчки обійматись

Нехай у дорослих буде можливість відновитись. І нехай діти завжди відчувають нашу близькість, — наголосила Світлана Ройз.

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