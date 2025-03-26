Психолог Светлана Ройз предложила 24 полезные идеи для уставших родителей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Психолог Светлана Ройз предложила 24 полезные идеи для уставших родителей

24 идеи, чтобы провести время с детьми полезно и интересно
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Источник:  online.ua

Современный ритм жизни истощает и оставляет не так уж много времени для самых родных людей. Родители привыкли корить себя за то, что после работы нет сил на интересный досуг с детьми, однако украинская психолог Светлана Ройз призывает не делать этого, ведь выход есть.

Главные тезисы

  • Простые и креативные игры, направленные на укрепление отношений в семье и развитие ребенка.
  • Способы взаимодействия с детьми, которые помогут построить крепкий эмоциональный контакт.

24 идеи, чтобы провести время с детьми полезно и интересно

24 идеи для уставших родителей. То, в чем можно почти не говорить и не двигаться. Но быть в контакте с ребёнком. Сегодня было столько запросов от родителей об усталости и чувстве вины. За то, что могут быть вечером с детьми только лежачие. Я решила вспомнить идеи, которые предлагала когда-то для дороги. И добавила новые.

Светлана Ройз

Светлана Ройз

Украинская психологиня

  1. Рисовать пальцем на руке ребенка геометрические фигуры или буквы, он должен угадать, какие

  2. «Чувствуешь?» Сжимать руку ребенка, словно передавать сжатием слова (каждое сжатие — слог слова) — (маленькому ребенку можно сказать заранее фразы, которые будете «передавать», пусть он угадывает — «я тебя люблю, обнимаю…)

  3. "Волшебный шепот" — прошептать ребенку или только артикулировать губами (без голоса) несколько приятных слов, ребенок должен угадать, что вы говорите

  4. "Невидимый рисунок" — представить, что в воздухе перед вами есть невидимый планшет, и "рисовать" на нем пальцем. Ребенок может угадывать, что это, «рисовать» в ответ.

  5. "Комнатный детектив" — попросить ребенка найти что-то в комнате по описанию: "это круглое и может светиться" или "это мягкое и синее"

  6. «Отправляю тебе письмо» — представить, что каждый выдох — это послание друг другу. Дуйте на руку ребенку. Пусть он угадает, о чем «письмо», а вы — о чем его письмо.

  7. Угадай, о чем я думаю — ребенок должен коснуться руки и угадать мнение взрослого (взрослый может только кивать головой — да или нет)

  8. «Мизинчики» — просто сидеть, скрепившись мизинчиками, (даже, когда ребенок рядом смотрит мультфильм)

  9. "Перепутанные слова" — для детей 7+ называть буквы знакомых слов в произвольном порядке, а ребенок должен разгадать, что это было. (Например, "ятсел" — потолок, таки — кот, айч — чай)

  10. Показывать жест — сердечко (руки ребенка и взрослого складываются в сердечко)

  11. Представить, что указательный и средний пальцы руки — ножки какого-то существа. «ходить — танцевать», показывать, какой может быть танец пальцев. (можно показать, ребенок потом сам начинает играть, особенно, если включить музыку)

  12. Нарисовать на своих пальцах и пальчиках ребенка мордашки и двигать пальцами, касаться, «целовать» пальчик ребенка, предлагать, чтобы ребенок говорил от лица фигурки на пальчике.

  13. Котик или собачка — предложить ребенку представить, какое он животное, и молча чесать его за ушком или гладить «лапку». А ребенок должен урчать, рычать, зевать и шевелить хвостиком

  14. Дать ребенку бумагу, предложить смять и распрямить ее

  15. Завязать на шнурку, шарфику узел — ребенок должен его развязать, (попросить из шарфика выложить цветок, букву, которую ребенок знает. Это необычная игра, может отвлечь ребенка)

  16. Цветок — (детям нравится это дыхательное упражнение, и для взрослых оно будет полезно) — правая рука в кулаке. Вдох — пальцы раскрываются, как лепестки цветка. Выдох — снова закрываются. И делаем такой же цикл левой рукой). Ребенок повторяет движение за взрослым и может сам предлагать, какой это цветок.

  17. Передай любовь взглядом — молча нежно смотреть друг на друга (можно добавить для старших — не моргать глазами)

  18. Если идет дождь — предлагать ребенку следить за каплями и смотреть, какая скорее пробежит.

  19. Маленькому ребенку можно предложить игру «вложи маму\папу спать», сделать взрослым массаж

  20. Спеть маме\папе песню или рассказать сказку

  21. "а представь, что" — вместе представить что-то хорошее (например, пикник, море, солнце, пушистое одеяло). Рассказывать, что видите и дополнять друг друга

  22. "Качели" — если сидите рядом, легонько раскачивайтесь вместе в такт дыханию, пусть качаются только ваши руки

23. Карточки силы — можно скачать на телефон 39 карты (39 игры) и предлагать ребенку выполнить задание

24. Обниматели — можно скачать картинки с разными объятиями, и если есть силы, молча обниматься

Пусть у взрослых будет возможность восстановиться. И пусть дети всегда чувствуют нашу близость, — подчеркнула Светлана Ройз.

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