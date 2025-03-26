Психолог Светлана Ройз предложила 24 полезные идеи для уставших родителей

Современный ритм жизни истощает и оставляет не так уж много времени для самых родных людей. Родители привыкли корить себя за то, что после работы нет сил на интересный досуг с детьми, однако украинская психолог Светлана Ройз призывает не делать этого, ведь выход есть.
Главные тезисы
- Простые и креативные игры, направленные на укрепление отношений в семье и развитие ребенка.
- Способы взаимодействия с детьми, которые помогут построить крепкий эмоциональный контакт.
24 идеи, чтобы провести время с детьми полезно и интересно
Рисовать пальцем на руке ребенка геометрические фигуры или буквы, он должен угадать, какие
«Чувствуешь?» Сжимать руку ребенка, словно передавать сжатием слова (каждое сжатие — слог слова) — (маленькому ребенку можно сказать заранее фразы, которые будете «передавать», пусть он угадывает — «я тебя люблю, обнимаю…)
"Волшебный шепот" — прошептать ребенку или только артикулировать губами (без голоса) несколько приятных слов, ребенок должен угадать, что вы говорите
"Невидимый рисунок" — представить, что в воздухе перед вами есть невидимый планшет, и "рисовать" на нем пальцем. Ребенок может угадывать, что это, «рисовать» в ответ.
"Комнатный детектив" — попросить ребенка найти что-то в комнате по описанию: "это круглое и может светиться" или "это мягкое и синее"
«Отправляю тебе письмо» — представить, что каждый выдох — это послание друг другу. Дуйте на руку ребенку. Пусть он угадает, о чем «письмо», а вы — о чем его письмо.
Угадай, о чем я думаю — ребенок должен коснуться руки и угадать мнение взрослого (взрослый может только кивать головой — да или нет)
«Мизинчики» — просто сидеть, скрепившись мизинчиками, (даже, когда ребенок рядом смотрит мультфильм)
"Перепутанные слова" — для детей 7+ называть буквы знакомых слов в произвольном порядке, а ребенок должен разгадать, что это было. (Например, "ятсел" — потолок, таки — кот, айч — чай)
Показывать жест — сердечко (руки ребенка и взрослого складываются в сердечко)
Представить, что указательный и средний пальцы руки — ножки какого-то существа. «ходить — танцевать», показывать, какой может быть танец пальцев. (можно показать, ребенок потом сам начинает играть, особенно, если включить музыку)
Нарисовать на своих пальцах и пальчиках ребенка мордашки и двигать пальцами, касаться, «целовать» пальчик ребенка, предлагать, чтобы ребенок говорил от лица фигурки на пальчике.
Котик или собачка — предложить ребенку представить, какое он животное, и молча чесать его за ушком или гладить «лапку». А ребенок должен урчать, рычать, зевать и шевелить хвостиком
Дать ребенку бумагу, предложить смять и распрямить ее
Завязать на шнурку, шарфику узел — ребенок должен его развязать, (попросить из шарфика выложить цветок, букву, которую ребенок знает. Это необычная игра, может отвлечь ребенка)
Цветок — (детям нравится это дыхательное упражнение, и для взрослых оно будет полезно) — правая рука в кулаке. Вдох — пальцы раскрываются, как лепестки цветка. Выдох — снова закрываются. И делаем такой же цикл левой рукой). Ребенок повторяет движение за взрослым и может сам предлагать, какой это цветок.
Передай любовь взглядом — молча нежно смотреть друг на друга (можно добавить для старших — не моргать глазами)
Если идет дождь — предлагать ребенку следить за каплями и смотреть, какая скорее пробежит.
Маленькому ребенку можно предложить игру «вложи маму\папу спать», сделать взрослым массаж
Спеть маме\папе песню или рассказать сказку
"а представь, что" — вместе представить что-то хорошее (например, пикник, море, солнце, пушистое одеяло). Рассказывать, что видите и дополнять друг друга
"Качели" — если сидите рядом, легонько раскачивайтесь вместе в такт дыханию, пусть качаются только ваши руки
23. Карточки силы — можно скачать на телефон 39 карты (39 игры) и предлагать ребенку выполнить задание
24. Обниматели — можно скачать картинки с разными объятиями, и если есть силы, молча обниматься