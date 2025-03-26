Психолог Светлана Ройз предложила 24 полезные идеи для уставших родителей

24 идеи для уставших родителей. То, в чем можно почти не говорить и не двигаться. Но быть в контакте с ребёнком. Сегодня было столько запросов от родителей об усталости и чувстве вины. За то, что могут быть вечером с детьми только лежачие. Я решила вспомнить идеи, которые предлагала когда-то для дороги. И добавила новые.

Рисовать пальцем на руке ребенка геометрические фигуры или буквы, он должен угадать, какие

«Чувствуешь?» Сжимать руку ребенка, словно передавать сжатием слова (каждое сжатие — слог слова) — (маленькому ребенку можно сказать заранее фразы, которые будете «передавать», пусть он угадывает — «я тебя люблю, обнимаю…)

"Волшебный шепот" — прошептать ребенку или только артикулировать губами (без голоса) несколько приятных слов, ребенок должен угадать, что вы говорите

"Невидимый рисунок" — представить, что в воздухе перед вами есть невидимый планшет, и "рисовать" на нем пальцем. Ребенок может угадывать, что это, «рисовать» в ответ.

"Комнатный детектив" — попросить ребенка найти что-то в комнате по описанию: "это круглое и может светиться" или "это мягкое и синее"

«Отправляю тебе письмо» — представить, что каждый выдох — это послание друг другу. Дуйте на руку ребенку. Пусть он угадает, о чем «письмо», а вы — о чем его письмо.

Угадай, о чем я думаю — ребенок должен коснуться руки и угадать мнение взрослого (взрослый может только кивать головой — да или нет)

«Мизинчики» — просто сидеть, скрепившись мизинчиками, (даже, когда ребенок рядом смотрит мультфильм)

"Перепутанные слова" — для детей 7+ называть буквы знакомых слов в произвольном порядке, а ребенок должен разгадать, что это было. (Например, "ятсел" — потолок, таки — кот, айч — чай)

Показывать жест — сердечко (руки ребенка и взрослого складываются в сердечко)

Представить, что указательный и средний пальцы руки — ножки какого-то существа. «ходить — танцевать», показывать, какой может быть танец пальцев. (можно показать, ребенок потом сам начинает играть, особенно, если включить музыку)

Нарисовать на своих пальцах и пальчиках ребенка мордашки и двигать пальцами, касаться, «целовать» пальчик ребенка, предлагать, чтобы ребенок говорил от лица фигурки на пальчике.

Котик или собачка — предложить ребенку представить, какое он животное, и молча чесать его за ушком или гладить «лапку». А ребенок должен урчать, рычать, зевать и шевелить хвостиком

Дать ребенку бумагу, предложить смять и распрямить ее

Завязать на шнурку, шарфику узел — ребенок должен его развязать, (попросить из шарфика выложить цветок, букву, которую ребенок знает. Это необычная игра, может отвлечь ребенка)

Цветок — (детям нравится это дыхательное упражнение, и для взрослых оно будет полезно) — правая рука в кулаке. Вдох — пальцы раскрываются, как лепестки цветка. Выдох — снова закрываются. И делаем такой же цикл левой рукой). Ребенок повторяет движение за взрослым и может сам предлагать, какой это цветок.

Передай любовь взглядом — молча нежно смотреть друг на друга (можно добавить для старших — не моргать глазами)

Если идет дождь — предлагать ребенку следить за каплями и смотреть, какая скорее пробежит.

Маленькому ребенку можно предложить игру «вложи маму\папу спать», сделать взрослым массаж

Спеть маме\папе песню или рассказать сказку

"а представь, что" — вместе представить что-то хорошее (например, пикник, море, солнце, пушистое одеяло). Рассказывать, что видите и дополнять друг друга