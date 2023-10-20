Ракетна небезпека. У Кривому Розі втретє за вечір лунають вибухи
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетна небезпека. У Кривому Розі втретє за вечір лунають вибухи

Вибухи у Кривому Розі
Джерело:  Олександр Вілкул

О 23:00 повітряну тривогу оголосили у Кривому Розі. Невдовзі моніторингові канали почали попереджати, що на місто летить ракета.

У Кривому Розі пролунали вибухи

Російські військові продовжують бити по Кривому Рогу. Пізно ввечері у місті пролунали вибухи. Незадовго до цього пролунала повітряна тривога.

О 23:00 повітряну тривогу оголосили у Кривому Розі. Невдовзі моніторингові канали почали попереджати, що на місто летить ракета. За якихось кілька хвилин стало відомо про вибухи.

Один з моніторингових каналів пише, що попередньо росіяни з Азовського моря запускали Х-59 у напрямку Кривого Рогу.

Ближче до 23:10 надійшло повідомлення, що існує загроза для Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Мовилося теж попередньо про запуск ще однієї Х-59.

Олександр Вілкул о 23:06 зазначив, що Кривий Ріг під ракетною атакою та зазначив, що знову у місті вибух. Він нагадав про інформаційну гігієну.

А о 23:17 сказав, що "ще ракети у нашому напрямку". Також додав, що росіяни випустили ще й "Шахеди".

Кривий Ріг – перебувайте в укриттях", – повідомили о 23.52 Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, що після 20:00 окупанти також атакували Кривий Ріг. Внаслідок цього у передмісті на дачі російські військові вбили чоловіка 1963 року народження. За словами Олександра Вілкула, його дружина 1967 року у тяжкому стані в лікарні.

Що відомо про нічну атаку 2 жовтня

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, російські військові атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками, три з яких знищила протиповітряна оборона.

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПВК "Схід" збили над областю 3 ворожі безпілотники. Оборонці неба, дякую за цілодобову варту, – написав він.

Приблизно о 01:40 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА на Дніпропетровщині. Тоді в області оголосили повітряну тривогу.

Близько 03:15 у Дніпропетровській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Також вночі 2 жовтня в Кривому Розі пролунали вибухи. До цього повідомляли про рух в сторону міста дронів-камікадзе типу Shahed.

Вибухи пролунали близько 02:07 і через п'ять хвилин повторились.

Зазначимо, що в області більше ніж пів години тому оголосили про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух "шахедів" в сторону міста.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Кривий Ріг. Є влучання по підприємству
Армія РФ обстріляла Кривий Ріг. Є влучання по підприємству
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вночі атакували Умань, Кривий Ріг та Харків
Війська РФ вночі атакували Умань, Кривий Ріг та Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала дронами Дніпропетровщину та Кривий ріг
Армія РФ атакувала дронами Дніпропетровщину та Кривий ріг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм