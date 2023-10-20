Ракетна небезпека. У Кривому Розі втретє за вечір лунають вибухи

О 23:00 повітряну тривогу оголосили у Кривому Розі. Невдовзі моніторингові канали почали попереджати, що на місто летить ракета.

У Кривому Розі пролунали вибухи

Російські військові продовжують бити по Кривому Рогу. Пізно ввечері у місті пролунали вибухи. Незадовго до цього пролунала повітряна тривога.

О 23:00 повітряну тривогу оголосили у Кривому Розі. Невдовзі моніторингові канали почали попереджати, що на місто летить ракета. За якихось кілька хвилин стало відомо про вибухи.

Один з моніторингових каналів пише, що попередньо росіяни з Азовського моря запускали Х-59 у напрямку Кривого Рогу.

Ближче до 23:10 надійшло повідомлення, що існує загроза для Дніпропетровської і Кіровоградської областей. Мовилося теж попередньо про запуск ще однієї Х-59.

Олександр Вілкул о 23:06 зазначив, що Кривий Ріг під ракетною атакою та зазначив, що знову у місті вибух. Він нагадав про інформаційну гігієну.

А о 23:17 сказав, що "ще ракети у нашому напрямку". Також додав, що росіяни випустили ще й "Шахеди".

Кривий Ріг – перебувайте в укриттях", – повідомили о 23.52 Повітряні Сили ЗС України. Поширити

Нагадаємо, що після 20:00 окупанти також атакували Кривий Ріг. Внаслідок цього у передмісті на дачі російські військові вбили чоловіка 1963 року народження. За словами Олександра Вілкула, його дружина 1967 року у тяжкому стані в лікарні.

Що відомо про нічну атаку 2 жовтня

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, російські військові атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками, три з яких знищила протиповітряна оборона.

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину ударними дронами. Підрозділи ПВК "Схід" збили над областю 3 ворожі безпілотники. Оборонці неба, дякую за цілодобову варту, – написав він. Поширити

Приблизно о 01:40 у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА на Дніпропетровщині. Тоді в області оголосили повітряну тривогу.

Близько 03:15 у Дніпропетровській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Також вночі 2 жовтня в Кривому Розі пролунали вибухи. До цього повідомляли про рух в сторону міста дронів-камікадзе типу Shahed.

Вибухи пролунали близько 02:07 і через п'ять хвилин повторились.

Зазначимо, що в області більше ніж пів години тому оголосили про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух "шахедів" в сторону міста.