Ракетная опасность. В Кривом Роге третий раз за вечер раздаются взрывы

В 23:00 воздушную тревогу объявили в Кривом Роге. Вскоре мониторинговые каналы начали предупреждать, что на город летит ракета.
В Кривом Роге раздались взрывы
Российские военные продолжают бить по Кривому Рогу. Поздним вечером в городе раздались взрывы. Незадолго до этого раздалась воздушная тревога.
В 23:00 воздушную тревогу объявили в Кривом Роге. Вскоре мониторинговые каналы начали предупреждать, что на город летит ракета. Через несколько минут стало известно о взрывах.
Один из мониторинговых каналов пишет, что предварительно россияне с Азовского моря запустили Х-59 в направлении Кривого Рога.
Ближе к 23.10 поступило сообщение, что существует угроза для Днепропетровской и Кировоградской областей. Речь тоже предварительно о запуске еще одной Х-59.
Александр Вилкул в 23.06 отметил, что Кривой Рог под ракетной атакой и отметил, что снова в городе взрыв. Он напомнил об информационной гигиене.
А в 23:17 сказал, что "еще ракеты в нашем направлении". Также добавил, что россияне выпустили еще и "Шахеды".
Напомним, что после 20:00 оккупанты также атаковали Кривой Рог. В результате в пригороде на даче российские военные убили мужчину 1963 года рождения. По словам Александра Вилкула, его жена 1967 года находится в тяжелом состоянии в больнице.
Что известно о ночной атаке 2 октября
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, российские военные атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками, три из которых уничтожила противовоздушная оборона.
Приблизительно в 01:40 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА на Днепропетровщине. Тогда в области была объявлена воздушная тревога.
Около 03.15 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.
Также ночью 2 октября в Кривом Роге раздались взрывы. До этого сообщали о движении в сторону города дронов-камикадзе типа Shahed.
Взрывы раздались около 02:07 и через пять минут повторились.
Отметим, что в области более получаса назад объявили о воздушной тревоге. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении "шахедов" в сторону города.
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