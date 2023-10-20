Ракетная опасность. В Кривом Роге третий раз за вечер раздаются взрывы

В 23:00 воздушную тревогу объявили в Кривом Роге. Вскоре мониторинговые каналы начали предупреждать, что на город летит ракета.

В Кривом Роге раздались взрывы

Российские военные продолжают бить по Кривому Рогу. Поздним вечером в городе раздались взрывы. Незадолго до этого раздалась воздушная тревога.

В 23:00 воздушную тревогу объявили в Кривом Роге. Вскоре мониторинговые каналы начали предупреждать, что на город летит ракета. Через несколько минут стало известно о взрывах.

Один из мониторинговых каналов пишет, что предварительно россияне с Азовского моря запустили Х-59 в направлении Кривого Рога.

Ближе к 23.10 поступило сообщение, что существует угроза для Днепропетровской и Кировоградской областей. Речь тоже предварительно о запуске еще одной Х-59.

Александр Вилкул в 23.06 отметил, что Кривой Рог под ракетной атакой и отметил, что снова в городе взрыв. Он напомнил об информационной гигиене.

А в 23:17 сказал, что "еще ракеты в нашем направлении". Также добавил, что россияне выпустили еще и "Шахеды".

Кривой Рог – находитесь в укрытиях", – сообщили в 23:52 Воздушные Силы ВС Украины. Поделиться

Напомним, что после 20:00 оккупанты также атаковали Кривой Рог. В результате в пригороде на даче российские военные убили мужчину 1963 года рождения. По словам Александра Вилкула, его жена 1967 года находится в тяжелом состоянии в больнице.

Что известно о ночной атаке 2 октября

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА, российские военные атаковали Днепропетровскую область ударными беспилотниками, три из которых уничтожила противовоздушная оборона.

Ночью враг атаковал Днепропетровщину ударными дронами. Подразделения ППК "Восток" сбили над областью 3 вражеских беспилотника. Защитники неба, спасибо за круглосуточный караул, – написал он. Поделиться

Приблизительно в 01:40 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА на Днепропетровщине. Тогда в области была объявлена воздушная тревога.

Около 03.15 в Днепропетровской области объявили отбой воздушной тревоги.

Также ночью 2 октября в Кривом Роге раздались взрывы. До этого сообщали о движении в сторону города дронов-камикадзе типа Shahed.

Взрывы раздались около 02:07 и через пять минут повторились.

Отметим, что в области более получаса назад объявили о воздушной тревоге. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении "шахедов" в сторону города.