Росія активно працює з промисловістю Білорусі для нарощення виробництва снарядів — ГУР

Росія активно працює з промисловістю Білорусі для нарощення виробництва снарядів

Росія намагається відновити виробництво і вийти на той довоєнний рівень, який був (а навіть і перевершити його), - заявив генерал-майор Вадим Скібіцький. Поширити

Плани РФ щодо виробництва на 2024 рік – близько 2 100 000 боєприпасів. Але цю кількість без допомоги інших країн, де можна брати комплектуючі (в тому числі і порох) Російська Федерація не зможе зробити.

Для того, щоб відновити виробництво і нарощувати його, вони активно працюють з промисловістю Білорусі".

За словами Скібіцького, до початку літа 2023 року російська армія використовувала переважно ті боєприпаси, які зберігала у себе на складах (вони були виготовлені більше 30 років тому і лише половина з них, за даними ГУР, мали нормальний стан).

Від початку жовтня, як додає представник української розвідки, російські війська щодня використовують на полі бою близько 15 тисяч боєприпасів.

Білорусь проводить спільні з РФ навчання

Військові навчання Білорусі та Росії, які проходять на білоруських полігонах, у неділю були продовжені до 15 жовтня.

Про це повідомляється у телеграм-каналі моніторингової групи «Беларускі Гаюн».

Тренування військових відбувається на восьми полігонах в Борисівському, Гродненському, Брестському, Осиповицькому, Новогрудському, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах Білорусі.

Зазначається, що полігони «Доманово» (Івацевицький район) та «Обуз-Лісновський» (Барановицький район) функціонували безперервно, тоді як для деяких інших 7 та 8 жовтня були оголошені вихідні.

Білорусько-російські військові навчання проходять безперервно з 29 квітня 2022 року. Їхня тривалість становитиме вже 76 тижнів, йдеться у дописі.

Як повідомлялося, востаннє Білорусь продовжувала військові навчання з РФ 24 вересня.