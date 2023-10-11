Россия активно работает с промышленностью Беларуси для наращивания производства снарядов — ГУР

Россия активно работает с промышленностью Беларуси для наращивания производства снарядов

Россия пытается возобновить производство и выйти на тот довоенный уровень, который был (а даже и превзойти), - заявил генерал-майор Вадим Скибицкий. Поделиться

Планы РФ по производству на 2024 год – около 2100000 боеприпасов. Но это количество самостоятельно других государств, где можно покупать комплектующие (в том числе и прах) русская Федерация не сумеет сделать.

Для того чтобы возобновить производство и наращивать его, они активно работают с промышленностью Беларуси".

По словам Скибицкого, к началу лета 2023 года российская армия использовала преимущественно те боеприпасы, которые хранила у себя на складах (они были изготовлены более 30 лет назад и только половина из них, по данным ГУР, имела нормальное состояние).

С начала октября, как добавляет представитель украинской разведки, российские войска каждый день используют на поле боя около 15 тысяч боеприпасов.

Беларусь проводит совместные с РФ учения

Военные учения Беларуси и России, проходящие на белорусских полигонах, в воскресенье были продолжены до 15 октября.

Об этом сообщается в телеграмм-канале мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".

Тренировки военных проходят на восьми полигонах в Борисовском, Гродненском, Брестском, Осиповичском, Новогрудском, Барановичском, Ивацевичском и Лепельском районах Беларуси.

Отмечается, что полигоны Доманово (Ивацевичский район) и Обуз-Лесновский (Барановичский район) функционировали непрерывно, тогда как для некоторых других 7 и 8 октября были объявлены выходные.

Белорусско-российские военные учения проходят непрерывно с 29 апреля 2022 года. Их продолжительность будет составлять уже 76 недель, говорится в сообщении.

Как сообщалось, последний раз Беларусь продолжала военные учения с РФ 24 сентября.