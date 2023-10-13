РСЗВ HIMARS після модернізації влучатимуть у рухомі цілі — The Defence Post

Було проведено тестування раніше розробленого модуля RIG-360. Він забезпечує оновлення цілей для боєприпасів у польоті і може використовуватися не тільки для HIMARS.

HIMARS влучатиме у рухомі цілі

Компанія Lockheed Martin, яка виготовляє ракетну систему залпового вогню HIMARS, анонсувала їх модернізацію, яка дозволить влучати в рухомі цілі.

Як розповіли у компанії, було проведено тестування раніше розробленого модуля RIG-360. Він забезпечує оновлення цілей для боєприпасів у польоті і може використовуватися не тільки для боєприпасів HIMARS.

Це випробування є великим кроком вперед до просування концепції спільних вогневих операцій армії США, – заявив офіційний представник Lockheed Martin Скотт Арнольд. Поширити

За його словами, перевірка концепції націлена на те, щоб дати можливість армії завдавати глибоких ударів по ворогу за допомогою наступального вогню по цілях, що рухаються в складних умовах. На думку розробників, це є критично важливим завданням підвищення гнучкості дій армії США.

Модуль зв'язку RIG-360 спочатку був розроблений для сімейства перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3. Він забезпечує інтерфейс між ракетним перехоплювачем та інтегрованою системою бойового керування. Модуль використовує дані про цілі від різних датчиків, він забезпечує можливість ураження ракети-перехоплювача на 360 градусів.

HIMARS в Україні

HIMARS досить часто використовують українські військові для завдання ударів по ворожих позиціях армії РФ на фронті. Зокрема, ЗСУ вдало застосовують РСЗВ HIMARS у тактиці "стріляй та біжи". Саме її використали під час удару по гуртожитку з окупантами у Макіївці.

Ракета HIMARS вразила окупантів в той момент, коли ті проводили щоденну нараду.

На нараді 28 вересня були російські офіцери 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Восьмеро з них загинули, ще семеро постраждали.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.