РСЗО HIMARS после модернизации будут попадать в движущиеся цели — The Defence Post

Проведено тестирование ранее разработанного модуля RIG-360. Он обеспечивает обновление целей боеприпасов в полете и может использоваться не только для HIMARS.

HIMARS будет попадать в движущиеся цели

Компания Lockheed Martin, производящая ракетную систему залпового огня HIMARS, анонсировала их модернизацию, которая позволит попадать в движущиеся цели.

Как рассказали в компании, было проведено тестирование ранее разработанного модуля RIG-360. Он обеспечивает обновление целей боеприпасов в полете и может использоваться не только для боеприпасов HIMARS.

Это испытание является большим шагом вперед к продвижению концепции совместных огневых операций армии США, – заявил официальный представитель Lockheed Martin Скотт Арнольд. Поделиться

По его словам, проверка концепции нацелена на то, чтобы дать возможность армии наносить глубокие удары по врагу с помощью наступательного огня по движущимся в сложных условиях целям. По мнению разработчиков, это критически важная задача повышения гибкости действий армии США.

Модуль связи RIG-360 вначале был разработан для семейства перехватчиков Patriot Advanced Capability-3. Он обеспечивает интерфейс между ракетным перехватчиком и встроенной системой боевого управления. Модуль использует данные о целях от разных датчиков, он обеспечивает возможность поражения ракеты-перехватчика на 360 градусов.

HIMARS в Украине

HIMARS довольно часто используют украинские военные для нанесения ударов по враждебным позициям армии РФ на фронте. В частности, ВСУ удачно применяют РСЗО HIMARS в тактике "стреляй и беги". Именно ее использовали при ударе по общежитию с оккупантами в Макеевке.

Ракета HIMARS поразила оккупантов в тот момент, когда те проводили ежедневное совещание.

На совещании 28 сентября были русские офицеры 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Восемь из них погибли, еще семеро пострадали.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.