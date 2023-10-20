1000 долл в день. ФСБ вербовало норвежца под видом "Русского географического общества"

Российские спецслужбы пытались вербовать гражданина Норвегии. Он должен был фотографировать военные объекты на севере Норвегии и передавать фото куратору.

ФСБ пытается вербовать норвежцев

Житель Норвегии рассказал, что российские спецслужбы пытались его вербовать. Он должен был фотографировать военные объекты на севере Норвегии и передавать их Кремлю.

Об этом сообщает "Настоящее Время".

Отмечается, что спецслужбы РФ вербовали гражданина Норвегии под видом сотрудников "Русского географического общества".

По его словам, ему предлагали сфотографировать военные объекты на севере Норвегии и съездить на "географическую конференцию" в Мурманск.

Гонорар за съемки должен составлять от 1000 долларов в день. Еще одной потенциальной темой для "репортажа" для "Русского географического общества" было освещение ситуации в одной из мечетей, где какие-то "два парня из бывших советских республик, мусульмане, якобы заявили об однополом браке", - говорится в материале. Поделиться

Норвежец отказался работать на российские спецслужбы.

"Русское географическое общество" – это общественная организация РФ, основанная в августе 1845 года. Это одно из самых старых географических обществ мира после Парижского, Берлинского и Лондонского.

Страны Запада не ввели против организации санкции, хотя ее возглавляет министр обороны РФ Сергей Шойгу, а российский диктатор Владимир Путин является главой попечительского совета общества.

В Швейцарии действует пятая часть российских шпионов в Европе

Страны-члены Евросоюза делают все возможное, что эффективно противодействовать сети российской разведки, в том числе и о работниках посольств РФ.

Эта борьба значительно усилилась на фоне русско-украинской войны.

Несмотря на это, Швейцария довольно долго игнорировала эту проблему, поскольку продолжала придерживаться нейтралитета.

Это принесло свои горькие плоды, ведь недавно выяснилось, что по состоянию на октябрь в стране находятся около 80 российских агентов.

По словам одного из инсайдеров журналистов, власти Швейцарии "не налагают никаких санкций в виде выслания дипломатов", поскольку якобы пытаются сохранить каналы связи с РФ.

Что важно понимать, что такие швейцарские города, как Женева и Берн, всегда находились в центре внимания разведок из-за расположения там международных организаций и компаний.

Проблема шпионажа РФ стала более острой темой дебатов среди швейцарских политиков. Эти иностранные агенты представляют угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии, – заявил в интервью NZZ член Национального собрания Швейцарии (нижней палаты парламента) Фабиан Молина.