1000 дол на день. ФСБ вербувало норвежця під виглядом "Російського географічного товариства"

Російські спецслужби намагалися вербувати громадянина Норвегії. Він мав фотографувати військові об'єкти на півночі Норвегії та передавати фото куратору.

ФСБ намагається вербувати норвежців

Житель Норвегії розповів, що російські спецслужби намагалися його вербувати. Він мав фотографувати військові об'єкти на півночі Норвегії та передавати їх Кремлю.

Про це повідомляє "Настоящее Время".

Зазначається, що спецслужби РФ вербували громадянина Норвегії під виглядом співробітників "Російського географічного товариства".

За його словами, йому пропонували сфотографувати військові об'єкти на півночі Норвегії та з'їздити на "географічну конференцію" у Мурманськ.

Гонорар за зйомки мав становити від 1000 доларів за день. Ще однією потенційною темою для "репортажу" для "Російського географічного товариства" було висвітлення ситуації в одній із мечетей, де якісь "два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, нібито заявили про одностатевий шлюб, – йдеться у матеріалі. Поширити

Норвежець відмовився працювати на російські спецслужби.

"Російське географічне товариство" – це громадська організація РФ, заснована у серпні 1845 року. Це одне з найстаріших географічних товариств світу після Паризького, Берлінського та Лондонського.

Країни Заходу не запровадили проти організації санкції, хоча її очолює міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а російський диктатор Володимир Путін є головою опікунської ради товариства.

У Швейцарії діє п’ята частина російських шпигунів у Європі

Країни-члени Євросоюзу роблять все можливе, що ефективно протидіяти мережі російської розвідки, йдеться зокрема й про працівників посольств РФ.

Ця боротьба суттєво посилилася на тлі російсько-української війни.

Попри це Швейцарія доволі довго ігнорувала цю проблему, оскільки продовжувала дотримуватися нейтралітету.

Це принесло свої гірки плоди, адже нещодавно з’ясувалося, що станом на жовтень в країні знаходяться приблизно 80 російських агентів.

За словами одного з інсайдерів журналістів, влада Швейцарії "не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів", оскільки нібито намагається зберегти канали зв'язку з РФ.

Що важливо розуміти, такі швейцарські міста, як Женева й Берн, завжди знаходилися у центрі уваги розвідок через розташування там міжнародних організацій і компаній.

Проблема шпигунства РФ стала більш гострою темою дебатів серед швейцарських політиків. Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої і зовнішньої безпеки Швейцарії, – заявив в інтерв'ю NZZ член Національних зборів Швейцарії (нижньої палати парламенту) Фабіан Моліна.