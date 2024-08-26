18 лет безграничной любви. Известный телеведущий поделился нежным фото на годовщину

Украинский шоумен Денис Жупник отмечает 26 августа 18 лет в браке с любимой женой, актрисой Александрой Козырь. Он опубликовал фотографию с шутливой подписью: "Вот мы и совершеннолетние!".

Денис Жупник и Александра Козырь празднуют 18-летие брака

Актер театра и дубляжа, радиоведущий, ведущий на телеканалах M1 и М2 Денис Жупник поделился нежным фото с женой актрисой Александре Козырь.

Пара вместе уже 18 лет, имеет дочь и сына.

К годовщине Денис Жупник опубликовал щемящее фото на своей странице в Фейсбуке.

Официально 18 лет безграничной любви! Александра Козырь, спасибо, что выбрала меня и всегда рядом! Спасибо за наших замечательных детей! Люблю, как в первый раз! Денис Жупник Телеведущий

Телеведущий премий M1 music awards и Золотая жар-птица гордится своей замечательной семьей.

Семья Жупников

Сыну Дениса и Александры недавно исполнилось 17 лет.

Семья Жупников с сыном

Денис и Александра ведут активную волонтерскую жизнь, поддерживают сборы на ВСУ и культурные события.

Так, недавно пара посетила новый фильм о гениальном украинском певце Назарии Яремчуке "Бесподобный мир красоты".