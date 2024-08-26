18 лет безграничной любви. Известный телеведущий поделился нежным фото на годовщину

Украинский шоумен Денис Жупник отмечает 26 августа 18 лет в браке с любимой женой, актрисой Александрой Козырь. Он опубликовал фотографию с шутливой подписью: "Вот мы и совершеннолетние!".
Главные тезисы
- Денис Жупник и Александра Козырь отмечают 18-летие в браке, вместе они уже 18 лет и имеют двоих детей.
- Шоумен и актриса известны своей преданностью и любовью друг к другу на протяжении всех этих лет.
- Семья Жупников активно участвует в волонтерской деятельности и поддерживает культурные события.
Денис Жупник и Александра Козырь празднуют 18-летие брака
Актер театра и дубляжа, радиоведущий, ведущий на телеканалах M1 и М2 Денис Жупник поделился нежным фото с женой актрисой Александре Козырь.
Пара вместе уже 18 лет, имеет дочь и сына.
К годовщине Денис Жупник опубликовал щемящее фото на своей странице в Фейсбуке.
Телеведущий премий M1 music awards и Золотая жар-птица гордится своей замечательной семьей.
Сыну Дениса и Александры недавно исполнилось 17 лет.
Денис и Александра ведут активную волонтерскую жизнь, поддерживают сборы на ВСУ и культурные события.
Так, недавно пара посетила новый фильм о гениальном украинском певце Назарии Яремчуке "Бесподобный мир красоты".
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